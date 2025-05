Alfredo Casero estalló de furia en Bondi Live y su inesperada actitud en vivo con Esteban Trebucq sorprendió a todos

El reconocido actor y humorista Alfredo Casero fue invitado al espacio Tremenda Mañana, conducido por Esteban Trebucq en la plataforma Bondi Live. Sin embargo, la conversación no llegó a su fin, ya que el humorista, molesto por el ambiente, optó por retirarse antes de tiempo.

"Yo no puedo hablar si hay quilombo, si hablan me voy a la mier**. Si estoy hablando al ped*, me invitan al ped*", expresó Casero con enojo antes de levantarse de su asiento y abandonar el estudio, pese a los intentos de Esteban Trebucq por retenerlo.

Trebucq intentó calmar la situación, asegurando: "Yo te estoy respetando, yo no me lo banco, vení que yo te estoy respetando. Es otro programa, no tengo nada que ver. Alfredo, yo pedí silencio". Sin embargo, sus palabras no lograron que el controvertido comediante reconsiderara su decisión.

Alfredo Casero furioso abandonó el estudio de Bondi Live

El artista salió rápidamente del estudio, murmurando reclamos mientras se colocaba su chaqueta. Acto seguido, abordó un taxi que pasaba por el lugar. "Perdoname, Trebucq", fue su última frase antes de irse.

Pepe Ochoa causó el malestar de Alfredo Casero en el programa de Esteban Trebucq.

Foto: Captura pantalla Bondi Live

De acuerdo con lo informado por el programa Puro Show (El Trece), la persona que desencadenó el malestar de Casero fue Pepe Ochoa, quien, impaciente por iniciar su propio programa, habría interrumpido la emisión al superarse el horario previsto.