"Las mujeres se cuelgan de él": la madre de L-Gante habló sobre la salud de su hijo y no dudó en apuntar a sus exnovias

En medio de los constantes vaivenes emocionales y mediáticos que atraviesa L-Gante, su mamá, Claudia Valenzuela, decidió romper el silencio y hablar sin filtros sobre la situación actual de su hijo. Mientras el referente de la cumbia 420 transita una etapa delicada tanto en lo personal como en lo profesional, su madre se convirtió en su voz más sincera.

La sincera palabra de Claudia Valenzuela

“Uno a veces cuando tiene problemas de pareja le agarra un poco el bajón y se replantea su vida personal y profesional. Capaz, él hizo esto”, expresó Claudia en una entrevista con Las mañanas con Andino por TV Pública.

El final del vínculo con Wanda Nara no solo dejó una huella en los medios, sino también en el corazón de Elián Valenzuela. Según su mamá, el joven cantante no quedó indiferente: “Yo creo que, en algún aspecto, no te digo que depresivo, pero en algún lugar te toca”.

Elián y su madre de viaje. / Foto: @lgante_keloke

Respecto a su relación con Wanda, la empresaria y figura mediática con la que su hijo compartió varios momentos, Claudia optó por un discurso medido pero claro. “No sé si puedo llamarla nuera, amiga... Pero sí te puedo hablar como persona. Me cae bien, siempre tuvimos relación y vamos a seguir así”, sostuvo, dejando en claro que no tiene nada personal en contra de Nara y que el trato siempre fue cordial.

Con una visión más profunda, Valenzuela también reflexionó sobre el tipo de relaciones que desea para su hijo: “Lo que sueño, como mamá, es ver a mi hijo feliz, contento, que esté bien. No sé con quién será, si alguien conocido o no, pero con alguien que realmente quiera y ame a Elián Valenzuela, no a L-Gante”, remarcó, diferenciando al artista del joven de barrio que ella conoce desde siempre.

Finalmente, no esquivó el tema de la supuesta nueva conquista del cantante, que ya generó revuelo en redes. Aunque sin nombrar a nadie, lanzó una advertencia entre líneas: “De las mujeres que se cuelgan de él hay muchas y, en todos los boliches, muchísimas”. Con estas palabras, la madre de L-Gante dejó en claro que su prioridad no es la fama, sino el bienestar de su hijo, más allá del espectáculo.