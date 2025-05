Javier Milei y Mariana Brey: los nuevos rumores que desataron numerosas especulaciones de un posible romance

Yuyito González quedó en el pasado. Luego del anuncio de su ruptura con Javier Milei, nuevas candidatas se suman para ocupar el rol de Primera Dama. Dos mujeres se mencionan y las especulaciones surgen. De un lado se nombra a Rosemary Maturana, asesora de imagen presidencial y amiga íntima del presidente y, en la otra cara de la moneda, Mariana Brey.

Mariana Brey, ¿la Tercera dama?. Créditos: Archivo MDZ

Rosemary desmintió los rumores que podían vincularla de manera romántica con Milei y dejó en claro que son amigos: "Él siempre hablaba conmigo. Él estaba de novio y yo era su amiga, era su confidente". La mujer fue señalada como tercera en discordia y culpable de la separación de Yuyito González, ya que esta la señaló como tal.

Luego, se habló de Mariana Brey y la periodista se instauró nuevamente en el centro de los rumores. Yanina Latorre publicó en sus redes sociales un enigmático enunciado: "Mariana Brey le hizo una nota a Milei en la Casa Rosada. La pasan en el programa de Georgina el lunes. Muero por ver la cara de Nancy Pazos".

La historia de Instagram que dejó dudas. Créditos: Instagram / @yanilatorre

Pero, ¿Por qué volvió a la escena Mariana Brey? Luego de que Ángel de Brito también anunciara la nota exclusiva, agregó un comentario que generó revuelo: “Yuyito lo entrevistó y luego…”, insinuando que el reportaje de Brey podría repetir el patrón de Yuyito que terminó en una relación sentimental.

El papel de Nancy Pazos en esta historia

Es de público conocimiento que Brey y Pazos no mantienen una buena relación. Los diversos roces laborales y diferencias de pensamientos llevaron a las periodistas a marcar una profunda diferencia.

Hace unas horas, Intrusos (América TV) preguntó a la mujer sobre el manejo de temas políticos: "Todo es educativo, cuando te encontrás con interlocutores que capaz no tienen conocimiento necesario para sostener una discusión está bueno porque te hace reflexionar sobre cómo está mirando la gente los temas".

"Yo no me siento perder nunca. Tenes que hacer una tarea educativa. Cuando dicen una pelotud** explicas que no es así. Obviamente que a veces mi tono se pone en maestra de ciruela y rompe las pelotas pero si uno dice pelotude*** yo te tengo que corregir", expresó la periodista.

Cuando fue consultada por Brey, esta no dudó en responder: "Mariana Brey es una persona nefasta para los medios de comunicación por muchas razones, algunas que puedo contar y otras que no". Dejando la puerta abierta a numerosas especulaciones.