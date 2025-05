Tras ser denunciada por Javier Milei, Viviana Canosa ajustó cuentas con el presidente deslizando un filoso aviso y tildándolo de "traidor"

Tras darse a conocer la noticia de que Javier Milei querelló a Viviana Canosa por calumnias e injurias, apuntando contra la conductora por cuatro hechos distintos, ella no se quedó callada y le respondió al presidente deslizando un filoso aviso.

"Hace un año y medio o dos, le dije a Mauricio Macri 'te va a traicionar Milei'... pero no sólo lo traicionó a Macri, Milei también lo traicionó a Massa, o sea Milei traicionó a toda la gente que lo ayudó a llegar a ocupar el lugar en el que está hoy. Milei los traicionó a todos, y cuando vos los traicionás a todos, hay un momento en que la vida te la devuelve toda junta... A Macri lo traicionó, a Massa lo traciionó, o sea es un traidor", comenzó picante Canosa retrucando la denuncia que le hizo el mandatario.

Luego, la conductora agregó sobre la posibilidad de encontrarse con Javier Milei en tribunales: "Yo quisiera verlo al presidente cara a cara, como a tanta otra gente, porque no me van a poder desmentir de las cosas que digo. Es más, no lo puedo llamar porque me tiene bloqueada, sino lo llamaba".

En su descargo, Viviana Canosa fue por más y esgrimió sobre la demora de tiempo que tardó Javier Milei para hacer su denuncia: "Yo tengo una respuesta, yo hice hace poco una denuncia muy grave, y ese día, o a los pocos días, él hizo un retuit de alguien que no vale la pena nombrar. Yo creo que con la denuncia que hice estoy tocando a mucha gente poderosa, y yo creo que esas cosas incomodan mucho al poder, y lo sé porque lo siento en carne propia. Porque yo me metí con un tema muy complicado, y ayer volví a hablar de Loan, que ayer hubiera cumplido, o cumplió 6 años".

Viviana Canosa le pasó factura a Javier Milei con fuertes declaraciones

Acto seguido, Viviana Canos reforzó sobre su interna con Javier Milei y el círculo de poder: "No sé por qué cada vez que hablo sobre temas inconvenientes y sobre todo ese (refiriéndose a la trata de personas), se genera algo polémico".

Por último, y como parte de una suerte de ajuste de cuentas con Milei, Canosa remató contundente: "Voy a contar una infidencia, ayer y anteayer hablé con los capos, o con los dueños de los medios más importantes de la República Argentina, en persona, uno por uno... Por otro lado, tengo mensajes de toda la clase política, de arriba a abajo, incluyendo sindicalismo. Señores, el círculo rojo me llamó hoy para darme apoyo, y para decirme que están conmigo... No le tengo miedo al presidente, porque lo que yo digo señor presidente, con quien tuve una relación de amistad y creo haberlo ayudado mucho, y en ese momento los periodistas no éramos los 'prostitutos del poder', y la campaña, y todo lo que hizo fue gracias a muchos de nosotros. Yo quiero decirles que el sindicalismo, que el peronismo, que los dueños de los medios de comunicación, que los gerentes de los medios de comunicación; me dan su apoyo.... Quiero decir, como decía Pinti, los gobiernos pasan, nosotros quedamos".