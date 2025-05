Ángel de Brito mandó al frente a la China Suárez y fue contundente: "Sólo quería la vida de Wanda"

Ángel de Brito sostiene cierta información desde hace tiempo, como el supuesto embarazo de la China Suárez: "Hay que esperar un mes. Ambos han tenido recientes escándalos judiciales con otro famoso. Hay hijos de por medio, y todo lo que una de esas famosas con quien se pelearon; sospechaba y pensaba que era un plan, sucede".

Yanina Latorre también habló al respecto y los rumores son cada vez más fuertes: "Ella (China Suárez) cambió cosas, decoró la mansión. Caminan por el piso de arriba y hay una habitación cerrada y les dijo lo siguiente. 'Acá no pueden entrar hoy, tenemos una sorpresa dentro de poco, tu papá ya les va a explicar', y hay un cuarto cerrado".

Durante la mañana del miércoles, el icónico periodista abrió su Instagram para responder toda clase de dudas. Cuándo se le consultó sobre Eugenia Suárez y la posibilidad de alejar a Mauro Icardi de sus hijas, Isabella y Francesca; el hombre fue contundente al respecto: "Para nada. Solo quería la vida de Wanda".

La historia de Ángel de Brito que defenestró a Eugenia Suárez. Créditos: Instagram / @angeldebritoki

El papel de Eugenia Suárez en la revinculación de Mauro Icardi y sus hijas

"Durante la visita de las niñas al padre, hubo videollamada con el Ministerio Tutelar y Mauro nunca aclaró que estaba la China Suárez. Las chicas jugaron toda la tarde con con los hijos de la China (en un parque de diversiones armado por ellos)", en palabras de Yanina Latorre.

Ángel de Brito completó hace unos días: "La Justicia se enteró por las redes que se había incumplido el acuerdo. El juez dice 'que no esté la China', y no solo estaba la China, la madre de la China, el novio de la madre de la China, los hijos de la China, el peluquero de la China... Porque Icardi no tiene vínculos (en Buenos Aires)".

Por su parte, Wanda Nara expresó la consternación de sus hijas ante la presencia de la mujer, revelando que estaban angustiadas porque no habían podido pasar tiempo a solas con su papá: "Cuando la Justicia las llamó, las nenas dieron el porqué".