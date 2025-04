Benjamín Vicuña reveló un dato sobre la China Suárez: "Es algo que no puedo manejar"

Cuando de parejas e hijos se trata, la mirada no puede ser desviada. Si se trata de la China Suárez, no puede quedar afuera quien fuera su vínculo amoroso más largo: Benjamín Vicuña. El actor no pudo escapar de los reflectores de esta novela que sin dudas, transcurre a los tumbos El chileno se expresó en una entrevista con Puro Show (El Trece) y abrió su corazón frente a la situación que rodea a su expareja, y a sus hijos, Magnolia y Amancio.

"Por último preguntarte, vos siempre sos políticamente correcto y cuando te ves envuelto en escándalos que te rodean por alguna ex y que por ahí están metidos tus hijos, ¿Cómo haces para no explotar?", le preguntaron al actor, quien no dudó en ser tajante al respecto.

Benjamín y Eugenia fueron pareja durante cinco años. Créditos: Archivo MDZ.

"Convengamos que no hay nada tan grave, son situaciones que se dan, hay situaciones que se deben acomodar y se viven en privado. Son temas que no son mi temas, que lo único que tengo en común son mis hijos, entonces cuando me tratan de dar un rol o un lugar, me incomoda. Hay días donde uno dice, chicos por favor. No digo de lavarme las manos pero si poder hablar de mi trabajo".

Para finalizar, Vicuña se refirió a su expareja y la situación que la rodea: "Más allá de lo que me pase es algo que no puedo manejar, la lave está en la aceptación y de dramatizar hasta donde se pueda". Cuando fue consultado por su relación con la China Suárez y Mauro Icardi, fue aún más cortante y respondió que estaba todo bien.

La China Suárez y Benjamín Vicuña fueron pareja cinco años, iniciaron su vínculo a fines de 2015 y culminó en 2021. El romance entre Eugenia y Benjamín quedó confirmado tres meses después del escándalo del motorhome, cuando fueron capturados de paseo en Miami. Su primera hija, bautizada Magnolia llegó en 2018; en julio del 2020 se convirtieron en padres por segunda vez al darle la bienvenida a Amancio.