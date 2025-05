Al borde de la censura, de nuevo: el video de Britney Spears que fue duramente criticado y cancelado

Es de público conocimiento que la artista pop de todos los tiempos sea tendencia con este tipo de cosas. La gringa ha sido protagonista de un sin números de acontecimientos a lo largo de su vida que la convirtieron el centro de críticas y opiniones. Desde una controversial tutela hasta las luchas por la salud mental, Britney Spears no da tregua a la mala lengua.

Recientemente, la artista publicó un video que dejó mucho de que hablar y es posible que esta vez, se haya extralimitado debido a que casi muestra sus partes íntimas. No son los primeros de su tipo y cuando se dice eso, es referente a los bailes en ropa interior.

“Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta tomarme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si otras personas las hubieran fotografiado miles de veces, las hubieran presionado y posado para obtener la aprobación de otras personas, entenderían que me alegra mucho posar de la forma en que me siento sexy y tomarme mi propia foto”, expresó Britney en alguna de las tantas oportunidades.

Pero, su último video recolectó cientos de comentarios que la dejaron en el pozo. Muchos seguidores expresaron preocupación, otros descontento y algunos simplemente aceptan a la cantante así, ya que ese es su estilo y forma de llevar la vida. "Cada vez que inviertan en dr*gas, miren este video y elíjanse un aperol", "Que miedo", "Abuela que le pasa", "El tiempo le dio la razón al viejo, pobre tipo".

Aún así, Britney Spears mantiene su postura de "libertad" y su cuenta oficial de Instagram recolecta una seguidilla de videos de la misma índole, generando cancelación en redes sociales y descontento por parte de quienes en algún momento de sus vidas, amaron a quien fuera la reina del pop de los noventa.