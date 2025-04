Netflix: la serie de terror que es de las más vistas en la plataforma y tiene pocos capítulos

Los amantes del género de terror no suelen encontrar grandes contenidos en las plataformas de streaming porque las producciones de horror no son de las más visualizadas a simple vista. Por esta razón, en esta nota te recomendamos una de las series más importantes en Neflix y que no te dará respiro.

Qué serie de terror ver en Netflix

Desde Alemania y para el mundo entero, hace pocos meses se estrenó en la famosa plataforma de contenido audiovisual una serie que sorprendió a todos. Se trata de Cassandra, que en un total de seis capítulos cuenta el lado oscuro de la Inteligencia Artificial desde un punto de vista demoníaco.

Foto: Cortesía Netflix

La serie fue creada por Benjamin Gutsche y tuvo su flamante estreno en este año 2025. El elenco total está compuesto por: Mina Tander, Lavinia Wilson, Joshue Kantara, Michael Klammer, Filip Schnack, Franz Hartwig, Mark Lewis y Mary Amber Oseremen Tolle.

Foto: Cortesía Netflix

La temática central de la serie gira en torno a la tecnología avanzada y cómo puede ir en contra de quienes la crean; sin embargo, no se trata de la primera serie o película de este estilo. La lista se extiende a: Ex Machina, Black Mirror, Westworld y más.

El tráiler de la serie

De acuerdo a lo publicado por el sitio especializado en cine FilmAffinity, la sinopsis de la serie presentada en Netflix cuenta:

"La casa inteligente más antigua de Alemania despierta después de décadas a su ayudante IA, Cassandra, cuando una nueva familia se muda a ella. Cassandra, decidida a no volver a ser abandonada, manipula los acontecimientos utilizando los recursos de la casa para convertirse en parte de la familia".