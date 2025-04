Filtraron el escandaloso audio de Morena Rial amenazando al supuesto cómplice: "Gordo hijo de..."

Morena Rial se encuentra nuevamente siendo noticia y a los escandalosos chats que se revelaron días atrás, se suman fuertes audios. En ellos se puede escuchar como Tadeo Suárez manda al frente a la hija de Jorge Rial por el robo a las panelistas de LAM y posteriormente otro mensaje de voz donde ella lo amenaza.

En el audio, Suárez mandó al frente a la hija del periodista y sostuvo que se realizaron compras con las tarjetas que le robaron a las panelistas. Marcela Feudale ante esto, expresó: "Ahora las tarjetas te dan aviso y en el banco lo frenaron casi de inmediato", además contó que compraron pasajes a Córdoba.

Pero no solo le robaron a ella, sino que la locutora contó que con la tarjeta de su madre compraron carteras, cargaban crédito en teléfonos, entre otras cosas. Pero esto no quedó solo allí, sino que Ángel de Brito compartió un audio que complica a Morena Rial, ya que se la escucha amenazando a su cómplice.

La fuerte amenaza de Morena Rial a su cómplice:

"Gordo hijo de mil p... Escuchame una cosa, me estás metiendo en un re bondi y a mí no me importa si mandas a la tele", se la escucha decir en el inicio del audio a Morena. Luego, lanzó una fuerte amenaza a Tadeo Suárez: "Después atenete a las consecuencias".

Lo cierto es que la actitud de Morena Rial parece no haber cambiado para nada luego de los días que pasó en la cárcel y que gracias al equipo de abogados logró salir por una excarcelación extraordinaria que le aceptó el juez. Este audio podría complicar aún más a la hija de Jorge en el marco de la investigación por la banda delictiva de la que formaba parte.