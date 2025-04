Marianela Mirra se sacó en vivo: "Ojalá se mueran..."

Este fin de semana, El run run del espectáculo (CRÓNICA TV) hizo un repaso de la polémica que generó Marianela Mirra al revelar su romance con el exgobernador José Alperovich, que actualmente se encuentra en prisión, condenado a 16 años por el abuso sexual de una sobrina.

En el ciclo que conduce provisoriamente Diana Zurco por las vacaciones de Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, se habló sobre la relación que mantiene la ganadora de Gran Hermano 2007 con el político, los dichos de Jorge Rial, todo sin escatimar detalles, algo que habría molestado a Mirra.

Luego del programa, una productora de El run run se comunicó con la ex Gran Hermano por sus dichos contra Jorge Rial, y se encontró con Marianela Mirra extremadamente furiosa que no solo les negó la comunicación, sino que también, le deseó la muerte.

Los furiosos dichos de Marianela Mirra

“Hola Marianela, ¿cómo va? Soy productora de Crónica y te contacto porque abordamos tu caso hoy. Sinceramente nos interesa contar con tu palabra, saber cómo estás, cómo te sentís con este revuelo”, agregó la productora.

“Jamás van a contar con mi palabra. Tienen una grosería única, de los más dañinos que vi y escuché. Ojalá se mueran”, obtuvo la mujer como respuesta por parte de Marianela Mirra.

Ante semejante respuesta, la productora preguntó: “¿Por qué me decís esto?”. A lo que la ex GH respondió: “Por todo. No tienen idea y son unos atrevidos sinvergüenzas”,