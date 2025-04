Marcela Tauro dio un fuerte dato sobre la vida de Mirtha Legrand y sorprendió a todos: "Ya no..."

Mirtha Legrand es sin lugar a dudas una de las figuras más exitosas que tiene la televisión argentina y hoy a sus 98 años sigue más vigente que nunca. Sin embargo, Mirtha recalca que ella ya es grande y que en muchas ocasiones piensa ponerle punto final a su carrera.

En las últimas horas, Marcela Tauro dialogó con Radio Splendid y habló sobre la vida de la diva. Fue en medio de la charla que reveló un fuerte dato sobre la vida de "La Chiqui" y el tema con el dinero que ha ganado a lo largo de todos estos años en su extensa carrera.

"Ella ya no maneja su plata", expresó de manera contundente Marcela Tauro y también dejó en claro que "está en otro momento, es una mujer que lo ha hecho todo, que fue pionera, que marcó una era. Pero ahora hay cosas que ya no decide sola", contó la conductora.

Mirtha delegó el manejo de su dinero. Foto: captura de pantalla/ El Trece.

También habló de lo que genera Mirtha Legrand en la televisión y reflexionó sobre su papel en los medios: "Es un emblema, una leyenda viva. No hay otra como ella. Pero también es cierto que hay que saber cuándo correrse". En este sentido, expresó su mayor deseo: "No me gustaría verla apagarse en pantalla, ella merece irse arriba, como las grandes".

Marcela Tauro reveló detalles de la vida de "La Chiqui". Foto: captura pantalla Canal América.

En los últimos días, Mirtha Legrand fue distinguida como Personalidad Emérita de la Cultura y allí le realizó un pedido que emocionó a los presentes: "Solo les pido una cosa: yo soy grande, soy muy mayor, pero cuando me vaya de este mundo no me olviden… no me olviden", cerró "La Chiqui".