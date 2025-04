Enojadísima: Yuyito González desató su furia con los periodistas que critican su relación con Javier Milei

Amalia Yuyito González volvió a la televisión con su clásico programa "Empezar el Día" y como era de esperarse no se guardó absolutamente nada. La conductora decidió realizar un fuerte descargo luego de las críticas que recibió en diferentes programas por la relación con Javier Milei.

"Cuando venía para el canal dije 'el día que arranque el programa digo de todo y me voy a desquitar de las maldades que me han dicho durante el verano'", comenzó diciendo la periodista. Además, un detalle que no pasó para nada desapercibido fueron los muñecos de ella y del presidente que tenían en la escenografía.

Lo cierto es que luego de lo que fue el programa, los medios de comunicación la estaba esperando para dialogar con ella y allí la conductora realizó una advertencia: "El hostigamiento y las mentiras molestan", además afirmó que encuentra trabajando con su equipo de abogados.

Yuyito se hartó de las críticas. Foto: captura de pantalla/ América TV.

Los cronistas le consultaron que era lo que más le molestaba y subrayó que son las "mentiras y las agresiones respecto de la pareja. Tienen que terminar con ese asunto de estar todo el tiempo poniendo en duda o desprestigiando el valor de la relación", confesó la periodista.

Yuyito González furiosa contra los periodistas:

Uno de los periodistas le realizó una pregunta sobre Fátima Flórez y allí Yuyito se mostró muy molesta, no quiso responder y si expresó que hay "periodistas que hacen sus programas agrediendo mi relación, mi negocio o mi trabajo", comentó la pareja del presidente.