Viviana Canosa volvió a hablar de Lizy Tagliani, pero en este caso dejó el tema de la grave denuncia de lado. En Puro Show mostraron el fuerte enojo de la conductora de "El fin del mundo", programa de streaming que sale al aire en la plataforma de streaming OLGA, y la periodista de El Trece no tardó en opinar.

"Todo comenzó cuando ella se encontraba realizando una rutina de peluquería en vivo y desde la producción enfocaban a sus compañeros y no a ella: "¿Qué entienden ustedes por la peluquería funciona en paralelo? ¿Para qué nos encontramos todos los días media hora para charlar al pedo?", fue la frase que lanzó al volver de manera seria a la mesa.

Viviana Canosa se agarró de este tema para hablar sobre su colega: "Yo me enteré viniendo para acá... El canal OLGA levantó esto de Youtube y alguien se lo pasa a Fernanda Iglesias", comenzó diciendo la conductora de El Trece respecto a la tensa situación que la tuvo a Lizy como protagonista.

Viviana Canosa apuntó contra Lizy Tagliani. Foto: Youtube/ El Trece.

Luego de mirar el material, Viviana comentó de manera tajante y mirando a cámara: "Esta es la Lizy que yo conozco, solo eso. Eso que veo es lo que yo conozco", comentó Canosa. En medio de todo este escándalo que se generó, Lizy finalmente decidió hablar y romper el silencio.

Viviana Canosa apuntó contra Lizy Tagliani tras el escándalo en OLGA:

"No pasó nada... Siempre boludeamos así y yo, como no estoy pasando un buen momento, se ve que no se entendió", comentó la conductora de Telefe a la salida del programa en OLGA. Por el momento, sus compañeros mantienen absoluto silencio respecto a la tensión que vivieron.