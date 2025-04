El participante de Gran Hermano que mantuvo relaciones sexuales con la misma mujer que su papá: "Era una fantasía y pasó"

La vivencias de cada quien son un misterio. Pero, ¿Es ético compartir pareja entre padre e hijo? El gran cuestionamiento surgió en Bondi Live, mientras Pepe Ochoa evidenció el tema con preocupación: "Trascendió un video de Renato (Gran Hermano) y su papá hablando de una situación un poco particular". Automáticamente, se mostró la grabación del padre del participante en un programa, a quien se le preguntó sobre el rumor que los rodeaba.

"¿Tuvieron relaciones, tu hijo y tú con la misma mujer?", preguntó el presentador a Renato Rossini padre, quien se encuentra radicado en Miami y no posee contacto con su hijo. El hombre respondió sin dudar: "Tuvimos la oportunidad de compartir una noche de fantasía, y pasó. La fantasía era de ella".

Renato Rossini en Gran Hermano 2025. Créditos: Archivo MDZ

¡QUE ASCO!, expresaron al aire los conductores de la mañana de Bondi Live. "Hagan un trío pero no padre e hijo", dijo Fefe Bongiorno, a lo que Pepe Ochoa respondió que abriera la cabeza. "Dejame de joder pepe, es un horror".

"No están garch*ndose a la madre de Renato, están garch*andose a una persona y los dos por separados", expresó convencido Ochoa, pero Bongiorno refutó y aclaró que había sido en conjunto. "Ah, me encanta", comentó Pepe y cerró con un comentario que dejó a todos despavoridos: "Es la lech* con la que hizo Renato".

La historia completa

Renato Rossini, padre del participante de Gran Hermano, fue invitado a El Valor de la Verdad, y en vivo, reveló la escalofriante situación: “Corrían los años en los que yo viví en Miami y tenía una amiga de nacionalidad peruana con la que salíamos, entonces la llevé al departamento. Mi hijo estaba con unos amigos y la mujer se quedó prendada de él. Mi hijo en ese entonces era menor de edad, tendría 17 años. Y ella se obsesionó con él. Mi hijo también la miró y le pareció muy guapa”.

Según expresó, ella le reveló la obsesión por su hijo y él le habría advertido: “Mucho cuidado”. Luego, continuó explicando: "El tema es que pasaron los años y en las conversaciones que tenía con mi hijo, cuando nos contábamos de todo, me dice: ‘¿Tú te acuerdas de tal persona? Me buscó y se dio’“.

De todos modos, el hombre no ocultó su desagrado por el momento, afirmando: “No me gustó la situación, fue algo que no esperaba”. Pero también, reconoció que no podía controlar todas las situaciones al señalar que “uno no es Dios para estar en todos los lugares”.