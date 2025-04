Marianela Mirra y José Alperovich se casarían en el penal: "Le dejó toda su fortuna"

Todo empezó cuando Jorge Rial señaló que Marianela Mirra visitaba al exgobernador José Alperovich en la cárcel. "En Buenos Aires te puede sorprender, en Tucumán todo el mundo sabe de esta relación profundamente amistosa", expresó el periodista hace unos días.

A raíz de esto, la ganadora de la edición GH 2007 blanqueó la relación en sus redes sociales: "...Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis". Desde ese entonces, las noticias no han dado tregua y ahora, se habla de un posible casamiento.



La ganadora de GH edición 2007 Marianela Mirra. Créditos: Foto archivo MDZ



¿Se casan Mirra y Alperovich?

La historia que subió en las últimas horas Marianela Mirra. Créditos: Captura de pantalla / Instagram @marianela_mirraok



"¿Chicos, me caso? No puedo creer", posteó Marianela Mirra en su cuenta de Instagram, donde expone toda su vida desde que resuena su nombre en los últimos días. "Y además, me voy a vivir a otro país, me voy a hacer la definitiva", agregó, sobre los comentarios que se mencionaron en Intrusos (América TV), donde se especuló una posible mudanza a Israel, ya que el ex Gobernador tiene un hijo en el territorio.



Durante el programa "A la Tarde" (América TV) se expresó que la pareja se casaría en el penal, antes de que el ex Gobernador salga de prisión. La supuesta razón, es porque Alperovich decidió dejarle toda su fortuna a la ex hermanita, un jugoso patrimonio que consta de diversas propiedades en el territorio argentino y se especula que también posee inmuebles en Israel.

El presente de José Alperovich

José Alperovich durante el juicio contra su persona. Créditos: Foto archivo MDZ

En junio de 2024, Alperovich, tres veces gobernador y ex senador de Tucumán, fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina segunda, quien se desempeñaba como unas de sus colaboradoras en el Congreso. El exfuncionario cumple su condena en la cárcel de Ezeiza.