Marianela Mirra destrozó a Jorge Rial y se generó un nuevo escándalo

Jorge Rial contó en su programa de C5N que la ganadora de Gran Hermano, Marianela Mirra, visitaría a José Alperovich en la cárcel. "En Buenos Aires te puede sorprender, en Tucumán todo el mundo sabe de esta relación profundamente amistosa", dijo el conductor.

Esto claramente desató la furia de la ex "hermanita" y realizó un fuerte posteo en sus redes sociales: "Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy pu..., no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", expresó furiosa.

"Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida", finalizó la ganadora de Gran Hermano.

Marianela Mirra destrozó a Jorge Rial:

Ante esta nueva polémica, Ángel de Brito se comunicó por mensajes con ella y Marianela se encargó de destruir nuevamente a Jorge Rial: "Ella me dijo 'Rial arruinó a mi familia y lo quiere seguir haciendo, me tiene amenazada todavía", comenzó leyendo el conductor en el programa.

Respecto al romance que vive con Alperovich, Marianela le contó a De Brito que "está esperando una resolución de Alperovich que es la salida domiciliaria por su salud y que si se la otorgan y sale va a hablar en LAM", le comunicó la exparticipante del reality a De Brito.