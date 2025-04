La historia sobre cómo uno de los más grandes hits de los '90 perdió sus derechos de autor

En un video de MDZ rewind, contaron cómo fue la historia de uno de las más importantes hits del año 1997, Bitter sweet simphony de la banda de rock inglesa The Verve, que por una sucia jugada legal del manager de los Rolling Stone, todos los derechos del tema que fue un verdadero suceso en los años 90´s, les fueron arrebatados. El creador del éxito en cuestión, Richard Ashcroft reveló que Allen Klein, el antiguo representante del legendario grupo conformado en 1962 y liderado por Mick Jagger y Keith Richards, utilizó un ardid para apropiarse de los derechos de la canción y se quedó con el total de las ganancias.

Mick Jagger y Keith Richards han puesto fin a uno de los conflictos legales más conocidos de la industria de la música, al devolverle a Richard Ashcroft, líder de The Verve, todos los derechos futuros de su éxito de 1997, Bittersweet Symphony. El anuncio se produjo el mismo día en que el cantante recibió el premio Ivor Novello por su aporte a la música británica. "Este es un giro de acontecimientos extraordinario que solo ha sido posible gracias a un gesto generoso y amable por parte de Mick y Keith, quienes han afirmado no tener problemas con retirar sus nombres de los créditos de la composición, con lo que todas las royalties de la canción pasarán a mi nombre", expresó Ashcroft.

El tema, que alcanzó el segundo puesto en el Reino Unido y el puesto 12 en Estados Unidos, también fue nominado a un Grammy en la categoría de mejor canción de rock. Fue el sencillo principal del álbum Urban Hymns, que llegó al número uno en ventas en su país de origen, obtuvo diez discos de platino y vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo, todo un logro en la historia de la música en aquella década. Hoy en día, figura en el puesto 19 de los discos más vendidos en la historia del Reino Unido, superando a clásicos como Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel o Bat Out of Hell de Meat Loaf, e incluso a trabajos de artistas más recientes como Ed Sheeran.

La historia del hit de The Verb contada en MDZ Rewind

Según cuenta claramente el músico Leonardo Centeno en el reel de MDZ Rewind, la controversia surgió porque Bitter sweet symphony incluía un fragmento de una versión orquestal de The Last Time de los Rolling Stones, supuestamente sin la autorización correspondiente. Allen Klein, entonces manager de la banda y dueño de la editorial ABKCO, alegó que The Verve había usado una muestra más extensa de lo acordado en ese mega hit de los años 90's. Tras un acuerdo extrajudicial, Ashcroft perdió los derechos de autor y se vio obligado a compartir los créditos como Jagger/Richards/Ashcroft. En ese momento, el músico declaró irónicamente: "Bittersweet Symphony es la mejor canción que Jagger y Richards han escrito en 20 años".

No obstante, gracias a gestiones de los representantes de Ashcroft, Jagger y Richards accedieron a ceder los derechos sin condiciones. El vocalista agradeció a todos los involucrados: "Mis managers Steve Kutner y John Kennedy, los managers de los Rolling Stones, Joyce Smyth and Jody Klein, y por último un inmenso agradecimiento sin reservas y respeto para Mick y Keith. La música es poder". Con este acto, se cierra un capítulo polémico que duró más de dos décadas.