Netflix: 3 películas de los ‘90 para disfrutar en tu fin de semana

La filmoteca de Netflix tiene películas que te transportarán a la gloriosa década del ‘90 y MDZ se encargó de seleccionar tres de los films más taquilleros de aquellos tiempos que abarcan acción, comedia, amor y ciencia ficción.

Forrest Gump: ¿Quién no ha visto alguna vez esta película? Si todavía no lo haces, Netflix tiene en su catálogo este film estrenado en 1994 que cuenta la historia de un individuo muy particular e ingenuo que está en los hechos más importantes de los ‘60 y ‘70. Dato: la plataforma eliminará esta película el 30 de septiembre.

Una pareja de idiotas: la comedia de Netflix llega de la mano de Jim Carrey y Jeff Daniels, quienes interpretan dos amigos que se encuentran un maletín lleno de dinero y emprenden viaje por plena ruta para devolvérselo a su dueño. En el camino surgirán las anécdotas más insólitas y divertidas que marcarán esta amistad.

Parque Jurásico: otra de las icónicas películas dirigidas por Steven Spielberg se encuentra en el catálogo de Netflix. Acá, el temor del parque jurásico se mete en la piel de la audiencia cuando dinosaurios clonados se escapan de su cautiverio e inician una cacería contra los visitantes presentes en el lugar.

Esta selección te llenará de nostalgia y te conducirá a épocas totalmente diferentes a las actuales, donde todavía no habían irrumpido las nuevas tecnologías de comunicación, tampoco estaba la masividad que representó el arribo de internet y no habían nacido las diversas esferas virtuales en las que se unieron los fanáticos del cine, como foros, o el tan fastidioso grupo de spoilers.