La categórica reacción de Wanda Nara a la posibilidad de que Mauro Icardi y la China Suárez estén esperando un hijo

Luego de que trascendiera que la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas corre nuevamente peligro por haber incumplido el futbolista un pedido de la Justicia, que consistía en que el reencuentro con las niñas se diera sin la presencia de María Eugenia "La China" Suárez, Wanda Nara tuvo una categórica reacción al rumor que indica que su exmarido y la actriz estarían por anunciar que esperan un hijo.

Al arribar a Ezeiza, un cronista de LAM (América TV) abordó a la figura de Telefe, quien expresó su pesar por el hecho de que el reencuentro de sus hijas con Icardi no se haya dado en las condiciones que se habían pautado.

En un momento de la entrevista, que se extendió durante más de media hora, Ángel de Brito le preguntó a Wanda Nara si es cierto que a sus hijas le hablaron de la posibilidad de un hermanito, la conductora respondió categórica: "No, yo con eso no me voy a meter porque ya es parte de la intimidad de ellos. Lo que sí, que hoy a la mañana había un montón de fotos y videos de mis hijas en un encuentro que tenía que ser tranquilo".

Wanda Nara respondió a la chance de que Mauro Icardi y la China Suárez tengan un bebé

Poco después, cuando Yanina Latorre volvió sobre la versión que indica que Mauro Icardi y la China Suárez le habrían contado a las niñas que hay una habitación que es una sorpresa que en unos días el futbolista les revelará, dando así a entender la noticia de la posible llegada de un nuevo hermanito, Wanda Nara remarcó que sus hijas no le contaron eso; mientras la panelista aseguró que esa información le llegó del entorno más cercano de la mediática.

Wanda Nara disparó contra Mauro Icardi cuando le preguntaron sobre un posible embarazo de la China Suárez

"Sé que hubo situaciones más incómodas para ellas, y que se sintieron como que eran visitas en la casa de ellas, y había invitados de otras personas... Se habló y se planeó otra cosa, y después se hizo como siempre lo que él quería", concluyó tajante Wanda Nara sobre el fallido reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi, con la presencia de la China Suárez.