Wanda Nara dio un paso clave en su nueva relación y Ángel de Brito contó todo

Wanda Nara no sale del ojo mediático y hace algunas horas que se habla de ella por la reciente relación que habría entablado con un joven cantante. Ángel de Brito habló al respecto y aseguró que el nuevo novio ya habría conocido a las hijas de la empresaria ¿se viene una nueva polémica con Mauro Icardi por sus hijas?

Wanda Nara en un nuevo amor

Durante el ciclo de Bondi Live, De Brito tocó el nuevo tema que trae a colación a Wanda Nara porque se estaría viendo con un nuevo hombre tras su separación de L-Gante. El músico en cuestión es Agustín Bernasconi quien anteriormente fue pareja de Agustina Agazzani y se separó de ella en 2021, luego de ese amor, no habría tenido otra pareja.

El nuevo novio de Wanda Nara / Foto: @agusbernasconi07

Para comenzar, Ángel aseguró´: “Wanda Nara está morfándose a Agustín Bernasconi, el ex de Agus Agazzani. No es tan chiquito, ya tiene varias noches, está bastante cocidito”. Hizo referencia que se trata de un joven lindo aunque un poco agrandado según su percepción: “Se cree un poquito mil pero no importa, es lindo".

Por otro lado, agregó un detalle que no se sabía al respecto ya que ambos protagonistas de esta nueva relación no han hablado al respecto: "Hubo un encuentro, fue al Chateau Libertador, las hijas de Wanda lo saludaron y después Wanda lo saludó de otra manera...".

Wanda Nara con sus hijos. / Foto: @wanda_nara

Para terminar el tema, no podía dejarse de hablar sobre Mauro Icardi y todo lo que ha visto realizar a su expareja y madre de sus hijos. Entre todos opinaron sobre cómo se sentirá y por qué Wanda habría decidido vincularse con Bernasconi: "¿Sabés como debe estar Icardi no? Cuando ve estas cosas. Yo creo que Wanda se los garc.. solamente para que se sepa y que Icardi explote, para mí es esa la teoría. Además de que se saca el gusto".