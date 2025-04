La provocativa maniobra de Wanda Nara para recuperar a Mauro Icardi: "La vieron a Wanda Nara con..."

El pasado jueves 24 de abril, L-Gante le dio una entrevista a Mujeres Argentinas. Uno de los temas por los que fue consultado fue por la relación que tuvo con Wanda Nara, donde dio varios detalles.

Por otro lado, en la emisión de este viernes, Evelyn Von Brocke reveló un detalle sobre la modelo que sorprendió a muchos. "Quería contar una cosita que escribieron a Mujeres Argentinas y que tal vez se nos pasó de largo con respecto a cuando él habló (L-Gante) de un anillo, si se habían regalado un anillo", comenzó diciendo la periodista.

L-Gante habló en "Mujeres Argentinas" sobre la relación que tuvo con la modelo.

"Él en el corte me dijo que sí fue él. Por eso cuando yo le pregunté y dijo que 'no, no sé'...", añadió Valentina Salezzi.

Luego, Von Brocke contó: "Bueno, pero te voy a agregar lo que nos escribieron porque hubo competencia de anillos porque la vieron a Wanda Nara en los últimos días con el anillo que usaba de Mauro Icardi".

Esto fue lo que contaron en Mujeres Argentinas sobre Wanda Nara

Al escuchar el comentario de su colega, Virginia Gallardo reveló que Wanda estaría contactando a Icardi: "Evelyn, te sumo. Se dijo que Wanda le estaría mandando mensajes a Mauro, todo en potencial. Y además, recordemos rápido, él hace referencia cuando vos le preguntaste '¿volverías?' y él dijo 'bueno, uno nunca sabe'. Pero ella no hizo referencia a volver con L-Gante. A ella le preguntan '¿volverías con Mauro? y ella cuenta y dice 'nunca se sabe'. Por eso él se lo refriega en la cara".