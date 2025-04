HBO MAX: And just like that, uno de los estrenos más esperados por los fans llegará cargado de amor, caos y tacos altos en Nueva York

Mientras HBO MAX es conocida por sus dramas intensos como The Sopranos, fue Sex and the City la que revolucionó la televisión con su mezcla de comedia, romance y moda. Ahora, su secuela And Just Like That… regresa con una tercera temporada el 29 de mayo en esta plataforma, prometiendo más intrigas, amistad y escenarios icónicos de Nueva York, uno de los estrenos más esperados por los fans.

Las grabaciones de esta temporada llevaron al elenco a algunos de los rincones más emblemáticos de la Gran Manzana. Según fuentes de producción, se filmaron escenas en Little Italy, donde Carrie (Sarah Jessica Parker) fue vista grabando en la pastelería Ferrara Bakery, un lugar favorito de los fans desde la serie original de HBO. También se reportaron tomas en West Village, cerca del apartamento de Carrie, y en el lujoso The Mark Hotel en el Upper East Side, conocido por su glamour y su conexión con la moda neoyorquina.

Portada de la temporada 2 de este spin-off.

Foto: Cortesía HBO MAX

Además de los dramas personales de Carrie, Charlotte y Miranda, la moda sigue siendo un personaje más. Diseñadores como Patricia Field, estilista original, han influido en los nuevos looks de And just like that..., aunque ahora bajo la dirección de Molly Rogers. Se rumora que esta temporada incluirá cameos de figuras de la moda y celebridades, con escenas filmadas en la Semana de la Moda de Nueva York.

Grabar en NYC no fue nada fácil, el equipo enfrentó lluvias torrenciales durante las tomas en Brooklyn Heights Promenade, obligando a cambios de último momento. También hubo que coordinar con vecinos molestos por el ruido durante filmaciones nocturnas en Soho. Aún así, el elenco de una de las series emblema de HBO, ha destacado la energía única que la ciudad aporta a esta ficción.

Esta temporada incluirá cameos de figuras de la moda y celebridades.

Foto: Captura pantalla HBO MAX

Además de los conflictos amorosos y profesionales, se esperan homenajes a locales reales, como el bar The Smith (frecuentado por Miranda) y el restaurante Carbone, donde se filmaron escenas clave. Con 12 episodios que se estrenarán semanalmente hasta el 14 de agosto, And just like that... promete sorpresas, incluyendo posibles apariciones de personajes del pasado.