Habló el ex Gran Hermano que fue involucrado en la polémica denuncia de Viviana Canosa

En medio de la polémica desatada por el caso de Viviana Canosa, el exparticipante de Gran Hermano Sebastián Pollastro se convirtió en tendencia al revelar en una transmisión en vivo que su agresor había asistido a la boda de Lizy Tagliani. Esta declaración provocó un fuerte impacto, el actor aclaró que sus palabras no estaban relacionadas con la denuncia de la periodista de El Trece, ya que el video que circula en redes y televisión es antiguo.

"El video que están reproduciendo es del 2023 y lo están vendiendo como que es actual. No tiene que ver con la investigación sobre Lizy, y no salí a hablar a partir de la denuncia de Canosa como están publicando", explicó Pollastro al sitio Primicias YA al ser consultado por el polémico material que circula en redes que se ha vinculado a la denuncia presentada por Canosa.

El fuerte descargo del exparticipante del reality.

Foto: Instagram @sebaspollastro

El ex Gran Hermano insistió en que la situación fue sacada de contexto. "Agarraron un video del 2023 cuando hacia el streaming y denuncie a una persona que justo cuando hice ese descargo, estaba en el casamiento de Lizy, y lo vi por las imágenes que mostraban del casamiento, ni siquiera estuve en el casamiento de Lizy como dijo". En sus redes, Pollastro decidió poner un límite y no dudó en hacer este potente descargo apuntando contra la prensa, que luego del escándalo que generó Canosa, ahora lo buscan para dar su testimonio.

"Hace dos años recibí amenazas, que dejara de hablar porque me iban a cortar en pedazos"

Foto: Archivo MDZ

Además, compartió un desgarrador testimonio sobre las consecuencias que enfrentó en el pasado. "Hace dos años recibí amenazas, que dejara de hablar porque me iban a cortar en pedazos, me censuraron, cerraron puertas de laburo, y tuve que poner un parate primero porque estaba empastillado porque estaba con una depresión tremenda y segundo porque tuvieron que operarme de urgencia de la columna y estuve más de un año en rehabilitación", reveló el actor y locutor.

Para finalizar, el joven que pasó por Gran Hermano fue contundente: "No me escriban, no me llamen porque no voy a hablar ahora. Cuando yo lo decida, va a ser sobre mis propios términos. Hoy soy consiente y no voy a permitir que me vuelvan a hacer lo que me hicieron en el 2007".