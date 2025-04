Wanda Nara y el sorpresivo pedido que le hizo junto a su hija a Javier Milei

Wanda Nara es sin lugar a dudas una de las personas que tiene un gran número de seguidores en sus redes sociales. Además, con la escandalosa separación que mantuvo con Mauro Icardi fue por mucho tiempo tema principal no solo de programas de Argentina sino también del exterior.

La empresaria tiene un gran amor por las mascotas y en las últimas horas, le realizó un pedido a Javier Milei mientras se encontraba en un supermercado junto a su hija y a su perrito. Esto llamó la atención de sus seguidores, pero dado el cariño que tiene por los animales, no era de extrañarse.

"Este es un pedido para nuestro presidente. No sé si lo va a ver o si alguien se lo puede hacer llegar. Queremos ver de implementar... No sé si es a él al que nos tenemos que dirigir... Que los perritos puedan entrar a los supermercados", expresó Wanda en su historia de Instagram.

El pedido de Wanda Nara a Javier Milei:

Es que cuando llegaron al lugar no se les permitió ingresar al establecimiento debido a que su pequeña hija llevó a la perrita, tal y como estaban acostumbrados a hacer en otros países. Ante esta situación, su hija no pudo ingresar al supermercado y se quedó con su mascota porque no quería dejarla sola.

"Franchi no quiere entrar al supermercado porque tiene que dejar a Cookie atada", expresó. Posteriormente explicó su propuesta: "Los dueños de los perros tendrían que ser responsables, venir con toallitas, esa sería la idea de mi plan. Que vengan con las toallitas para limpiar si el perro hace algo y las bolsitas", cerró.