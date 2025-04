La hija de Nicole Neumann se hartó y contó porqué su madre no estará en su fiesta de 15

Como toda joven nacida en Latinoamérica, Allegra Cubero sueña con su fiesta de 15 junto a sus familiares y grandes grupos de amigos. En los últimos meses, se han dado a conocer detalles acerca de cómo será la celebración de la hija de Nicole Neumann y ek ghecho de que la modelo no esté presente causó tal polémica que la niña tuvo que tratar el tema en las redes sociales.

El posteo de la hija de Nicole Neumann sobre su cumpleaños

La fiesta de 15 de Allegra no será razón para que Neumann se muestre en las cercanías a Mica Viciconte por lo que la modelo decidió organizar otro plan con su hija y no estar presente en la soñada noche de la adolescente. En un diálogo con Puro Show, habló sobre la interna familiar y aseguró que las tensiones impedirán un festejo en conjunto.

Leyenda

La polémica decisión de Nicole Neumann provocó una ola de comentarios y críticas negativas sobre la relación con su segunda hija y la celebración por sus quince. La gravedad de los dichos fue tan alta que Allegra Cubero uso sus redes sociales para expresar su postura y dejar en claro cómo decidieron tal cuestión: “Quiero pasar a aclarar lo que está pasando con mis XV porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando a una nena de 14 años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas”.

El posteo de Allegra Cubero. / Foto: @cubero.allegra

Abriendo su corazón por completo, la niña sumó: “La verdad es que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo). Inclusive diciéndome que la cambio por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)”.

El posteo de Allegra Cubero. / Foto: @cubero.allegra

“Esta decisión sobre mis XV la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá. De todos modos, mi cumpleaños será celebrado por ambas partes”, aclaró para terminar.