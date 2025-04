El contundente descargo de Luis Ventura tras las amenazas de muerte que recibió: "Acá estoy"

En las últimas horas, dieron a conocer que Luis Ventura había recibido fuertes amenazas de muerte en su teléfono. El presidente de APTRA si bien quiso guardar silencio, finalmente terminó hablando del tema en el programa radial que se emite en "Radio del Plata".

En "A la tarde", programa del cual forma parte Luis, hablaron al respecto y dieron detalles de cómo se encuentra su compañero tras esta situación. Guido Süller fue quien dio la información: "Puedo decirles que está bien y lo que él quiere es que lo cuiden, quiere una custodia (policial)".

Lo cierto es que Ventura, decidió hablar sin filtro en su programa: "Yo tengo el cuero curtido en este tipo de cosas, ya me ha pasado otras veces, he sido agredido físicamente en un par de oportunidades y he sido demandado en causas muy jodidas", comenzó diciendo.

Luis Ventura fue amenazado y busca respuestas. Foto: captura de pantalla TV.

Luego, agregó: "Por ejemplo, el tema de Giselle Rimolo porque Telenoche se llevó los laureles, pero quien plantó el tema fui yo y después los otros ya tenían un campo sembrado que brotó y cosecharon, pudieron ir a la Justicia y avalar todo lo que yo ya tenía", sostuvo el periodista.

El descargo de Luis Ventura tras ser amenazado de muerte:

"Como esos tuve otros temas jodidos y me los banqué, no sé por qué tema es esto, pero imagino", reflexionó sobre las amenazas que le llegaron. Además, subrayó que "voy a hablar hasta donde pueda, no voy a profundizar, no quiero avivar a los tipos que hacen estas patrañas... Salieron de Ezeiza, yo salí del barrio de Lanús, acá estoy, vénganme a buscar", cerró.