Difunden el video que Viviana Canosa habría presentado como prueba de su denuncia

La denuncia de Viviana Canosa generó una ola de repercusiones a tal punto que su programa explotó respecto al rating en los últimos días. Lo cierto es que, en medio de todo esto, en el programa de Mariana Fabbiani que se emite por América, dieron a conocer un supuesto video que estaría en la causa.

En el "Diario de Mariana" expresaron que este clip se habría presentado en la ratificación que Viviana hizo en las últimas horas. La encargada de dar esta nueva información fue Tatiana Shapiro, una de las periodistas que forma parte del panel del ciclo conducido por Fabbiani.

"Me escribe alguien a quien conozco del ambiente", expresó respecto a la fuente que le pasó este dato que por ahora era desconocido. En la captura de pantalla se puede observar un video en el que se encuentran Florencia Peña, Lizy Tagliani y Marley en un Jacuzzi.

El video que Viviana Canosa habría presentado como prueba:

"Este video, según me dicen, está en la denuncia", expresó la panelista. Mariana Fabbiani no podía salir del asombro, aseguró que se acordaba de ese momento, ya que salió al aire y fue allí donde su compañera compartió que "esto salió al aire en el programa de Marley durante la pandemia, es algo que se grabó en la casa de Marley".

Si bien esto no está confirmado por la propia Viviana Canosa, es un rumor que comenzó a circular en las últimas horas. Tatiana Shapiro, además, expresó: "A mí me escribe la persona que filmó este video y que era parte del equipo de trabajo, me cuenta esto y yo confío en esta persona... Si es este el video del jacuzzi del que se está hablando, no solo que no hay delito, sino que salió al aire", cerró.