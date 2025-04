Inesperado: Yuyito González anunció que se separó de Javier Milei

Este lunes por la mañana, Yuyito González inició Empezar el Día refiriéndose a la noticia que ha sacudido a todo el mundo, la muerte de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco. La actriz se mostró muy afectada por la lamentable novedad.

Luego, la exvedette hizo una pausa en su homenaje a Bergoglio para dar una inesperada noticia sobre su relación con Javier Milei.

El presidente de la Nación Argentina y la actriz habían confirmado su relación en agosto del año pasado.

"Vengo también de unos días especiales, de mucha reflexión sobre todo este fin de semana, de mucha espiritualidad, de mucha concentración en mí, muy junto a mi familia, conversando cosas profundas, conversando de qué quiere cada uno para su vida, de cómo proyecta su futuro, de lo que quiere para su presente", expresó la conductora.

Acto seguido, reveló: "Y quiero contarles a todos y decirles que no voy a dar ningún tipo de explicación ni voy a hacer de esto una novela. Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también, esto es consensuado".

Esto fue lo que dijo Yuyito González en Empezar el Día sobre Javier Milei

Tras confirmar su separación con el presidente de la Nación Argentina, Yuyito añadió: "Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación. Pero hemos tomado... Hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y anunciarlo. Simplemente porque así como he compartido todo casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura".

"Está todo más que bien. No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me van a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa. Sepan que no tengo nada para decir más que esto, que creo que es lo más importante que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosa, hermosísima, agradecida a Dios por eso", reconoció la presentadora.

Javier Milei y Yuyito González habían confirmado su relación a mediados de agosto del año pasado. Los rumores de romance entre ellos surgieron luego de que la conductora fuera vista en mayo en la presentación que hizo el político de su libro, titulado Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica.