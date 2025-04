Marcela Tauro apuntó contra Mariana Fabbiani luego de su descargo al aire en su programa

Tras la fuerte repercusión mediática que Viviana Canosa consiguió con las polémicas acusaciones contra Lizy Tagliani y otras figuras del medio que no mencionó, salvo a la humorista Costa, se generó un fuerte cruce con Mariana Fabbiani. Las panelistas de Intrusos (América TV) se pusieron del lado de la periodista de El Trece y de una manera indirecta Marcela Tauro criticó a la conductora de DDM (América TV).

El viernes por la tarde, en el programa conducido por Adrián Pallares, la panelista Paula Varela expresó: “Hay gente que habló de Viviana, algunos de los que se peleó, le ponen el dedo acusador y, cuando ella da vuelta el espejo y los empieza a mirar a ellos, también hicieron cosas para acusar”.

A pocas horas del potente descargo de Fabbiani, que acusó en vivo en su programa DDM a Viviana Canosa de denunciar a personalidades destacadas de los medios, de estar involucradas en una supuesta red de trata, sólo por rating.

Marcela Tauro se expresó de manera sutil contra Mariana Fabbiani

Ante esto, la icónica periodista de espectáculos Marcela Tauro, se mostró molesta y apuntó: “Hay mucha hipocresía y eso, me parece que con razón, la enoja. Hay mucha hipocresía, si todos lo hacemos por el rating”

Para finalizar Tauro que, sin mencionar a la conductora de DDM, terminó por acusarla de manera indirecta. “Porque si no lo hacés por el rating, no hacés el tema. Ella se siente como que ¿es la única que lo hace? No, ustedes también se suben y le contestan”, expuso la periodista.