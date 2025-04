El padre de Elías Piccirillo rompe el silencio luego de visitarlo en la cárcel: "Los jueces se quedaron con todo"

Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio, se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, acusado de haber armado una causa junto a siete policías de la Ciudad para evitar pagar una deuda de seis millones de dólares. El hombre atraviesa episodios relacionados a su salud, como ataques de pánico, según declaró su abogado, Fernando Sicilia.

En las últimas horas, Eduardo Piccirillo, padre de Elías, fue sorprendido fuera de la cárcel luego de visitar a su hijo. Cuando se le consultó por el estado del hombre, respondió contundente: "Bien, como toda persona inocente que puede estar acá". Acto seguido el notero a cargo le consultó sobre el estado de salud de Elías y sobre los supuestos ataques de ansiedad, a lo que respondió que "no lo tenía en claro".

"Se siente impotente, está todo armado los jueces no lo escuchan", expresó contundente Eduardo Piccirillo. Al momento, declaró los nombres de quienes sospecha: "De Hauque, de la policía, por no decir directamente del lado de Milei, quiere destruir al kirchnerismo y lo quiere hacer pedazos como sea".

Eduardo fue consultado por la exesposa de su hijo, Jésica Cirio: "No viene a visitarlo, están separados". El hombre no emitió palabras en contra de su exnuera. La persona expresó que lo mantenía su hijo (Elías), y que era el sostén de familia: "No sé que voy a hacer ahora".

Por último, Piccirillo fue consultado sobre las esperanzas que sostiene frente a la libertad de su hijo: "Todo depende de los jueces que se quedaron con todo, le pidieron plata, no lo iban a poner en prisión y a los días le sacaron 100 millones de pesos. En tres días le juntamos entre todos para pagar eso"