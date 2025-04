El vuelto de Jorge Rial a Marianela Mirra tras las duras acusaciones de la ex Gran Hermano

Luego de que Marianela Mirra haya blanqueado su relación con el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual, la ex Gran Hermano arremetió contra Jorge Rial, quien fue el encargado de dar a conocer que ella visita al exfuncionario en la cárcel.

De manera categórica, Mirra aseguró que hubo un pedido de dinero que no fue concedido y acusó a Rial de estar obsesionado con ella. "Lo que más nos nos jodió, o a mí personalmente más me jodió, no es ni lo de Marianela, que ahora vamos a ver que salió a decir, inventa cosas y qué sé yo. Lo peor de todo es que cuando a vos te van una prisión domiciliaria, tenés que dar una dirección. Y la dirección que dio Alperovich es la de un departamento en Puerto Madero, que es uno de los lugares que usó para abusar de su sobrina", comenzó este martes el conductor de Argenzuela (C5N) en su descargo contra la exganadora de Gran Hermano.

Luego, Jorge Rial continuó retrucando a Marianela Mirra al remarcar: "Habló de que se pidió guita, de una obsesión. Yo la última vez que la vi personalmente fue en el 2007, en la fiesta de fin de año de Gran Hermano. Ni el teléfono tengo".

Manteniéndose firme en su postura, el conductor continuó: "Marianela si tenés alguna prueba concreta de esto, te pido, por favor, presentala. Si yo le pedí plata a alguien, te pido, por favor, presentala. Salvo que haya alguien de la familia de Alperovich, como me contaron, que estén aprovechando la volteada".

Jorge Rial retrucó a Marianela Mirra con un fuerte descargo

Acto seguido, Rial contó respecto a la relación entre el esfuncionario y la ex Gran Hermano: "Era un secreto a voces desde hace muchos años en Tucumán, pero nunca se había confirmado. Nunca dijo ninguno de los dos 'es mi pareja'. De hecho, la mujer legal de Alperovich, cuando le preguntaron por esto en algún momento, dijo: '¿pero cómo una chica tan joven y linda se va a fijar en un viejo como este?'".

Finalmente, Jorge Rial deslizó que tanto Marianela Mirra como su entorno más cercano, se habrían enriquecido con dinero público. "Lo de ñoquis y todo eso, lo vamos a poner en duda. Porque parte de la guita de los tucumanos fue a la familia Mirra", concluyó contundente el conductor.