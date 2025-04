Tras las polémicas acusaciones de Viviana Canosa, Mariana Fabbiani rompió el silencio y reveló cuál es su vínculo con Javier Milei

Esta semana ha sido muy movida en la farándula. Todo comenzó el pasado viernes 11 de abril, cuando Viviana Canosa acusó a Lizy Tagliani de graves delitos y desde ese momento, la periodista no dejó de sacar los trapitos al sol sobre otras celebridades.

A raíz de todo este tema que tiene en vilo a muchos, Mariana Fabbiani se pronunció contra Canosa en El Diario de Mariana (DDM) y aseguró que la conductora de Viviana en Vivo "nació chancho y morirá chancho".

Viviana Canosa fue durísima con Mariana Fabbiani.

Obviamente, Viviana no se quedó callada y le respondió de manera contundente en el programa que conduce por Eltrece. Incluso, dio a conocer que Fabbiani y Mariano Chihade, esposo de la comunicadora, se reúnen con Javier Milei en la Quinta de Olivos los fines de semana.

"Los domingos, a Olivos, en esas cuatro, cinco horas que están todos al pedo, irían a escuchar ópera y a comer pizza con champagne la señora de la sonrisa amplia color leche, por lo blanca, con su respectivo marido", contó Canosa.

Esto fue lo que dijo Mariana Fabbiani en A la Tarde de su supuesta relación con Javier Milei

En medio de todo el revuelo que tuvieron los dichos de Mariana y Viviana, la prensa fue a buscar la palabra de Fabbiani y ella aseguró que no conoce al presidente de la Nación Argentina.

"No lo conozco a Milei, no lo conozco personalmente. Ni siquiera lo conocí cuando era panelista en la tele, nunca estuve en Olivos, ni idea. Miente, miente, miente", explicó la conductora de DDM. Asimismo, comentó que no iniciará acciones legales contra la comunicadora.