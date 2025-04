Melody Luz confirmó su separación de Alex Caniggia con un mensaje tajante

Lejos de las polémicas, Alex Caniggia volvió a ser noticia hace algunas horas tras darse a conocer el fin de su relación con Melody Luz. Los rumores de separación fueron ciertos y la familia se rompió por completo luego de tres años de puro amor.

Qué dijo Melody Luz sobre Alex Caniggia

Sin lugar a dudas, ninguna de las dos partes de esta relación se puede quedar callado. Esto quedó más que claro cuando surgieron rumores de que el amor se había acabado y Alex Caniggia usó sus redes sociales para expresar la importancia que su familia tiene para él.

El posteo de Melody Luz. / Foto: @melodyluz

Por otro lado, en la cuenta de Instagram de Melody Luz no faltó su punto de vista. Ella simplemente decidió dejar de lado al conductor y ser tajante al hablar de la situación que están viviendo: “Con Alex estamos distanciados y ninguno de los dos va a dar detalles. Espero que sepan entender”. Fue así como la bailarina sentenció toda la información que daría al respecto.

Como si fuera poco, Melody eligió cambiar de look para terminar una etapa y comenzar una nueva totalmente renovada. También usó sus redes para mostrarle a sus fanáticos cómo quedó su cabello luego de pasar por la peluquería: color rojizo y corte en capas. En el clip que compartió sumó una canción muy particular que también dio que hablar: “Ya no estoy, pero nunca olvidás. Hay cosas que se tatúan sin tinta".

Al notar que todos sus seguidores querían saber su actualidad íntima y personal, Melody Luz quiso cambiar el foco de la atención y le recordó a sus fanáticos que está trabajando en el teatro Gran Rex. “Ya que están en modo chusmas, ¿a quién veo en el Gran Rex?”, escribió haciendo referencia al musical El principio del fin.