El verdadero motivo por el cual Melody Luz no muestra a su hija Venezia

Apenas unos días después de que Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, cumpliera su primer año de vida, la bailarina explicó los verdaderos motivos por los cuales deciden no mostrar a la niña en las redes sociales.



En su visita a Empezar la Mañana, en Ciudad Magazine, Melody Luz fue consultada sobre esta decisión de mantenerla a resguardo extremo a Venezia. “¿Cómo te tomás la crítica de quienes dicen que no la mostrás tanto a tu hija?”, le preguntó Facundo Ventura.



“Yo siento que así la cuido. Hoy en día veo muchas cosas creadas con la Inteligencia Artificial, donde usan caras de otras personas en otras situaciones y es como que me aterra. Digo: ‘Menos mal que no la muestro’. Me aterra pensar qué podrían llegar a hacer con la cara de mi hija”, contestó Melody Luz.



En ese momento, el panelista quiso saber si esa decisión era exclusiva suya o si Alexander Caniggia, que algo sabe de exposición, estaba de acuerdo con ella. “¿Esto es algo que hablaron con Alex?”, repreguntó el hijo de Luis Ventura.



“Sí, él fue quien más insistió en esto de no mostrarla. Y yo creo que si una persona que fue expuesta desde su nacimiento decide no mostrar a su hija entiendo que por algo es. Yo lo entendí, lo respeto y hoy en día lo confirmo”, aclaró Melody Luz.

Melody Luz y Alex Caniggia son papás de Venezia.



Por último, volvió a marcar diferencias y aclaró que, aunque tanto ella como Alexander Caniggia sean mediáticos, no tienen por qué exponer a su hija Venezia, al menos hasta que ella tenga la posibilidad de decidir.



“Nuestra fama no tiene nada que ver con ella, sobre todo teniendo en cuenta que es menor de edad”, comentó Melody Luz, para darle un cierre al tema por el que siempre le pregunta y por el que recibió varias críticas en las redes sociales.