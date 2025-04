Lizy Tagliani habló en LAM, defendió a Florencia Peña y rompió en llanto por las acusaciones de Viviana Canosa

Lizy Tagliani volvió a romper el silencio en LAM luego de que el periodista Tomás Méndez dio a conocer los nombres de la supuesta lista que Viviana Canosa presentó en la Justicia. Ángel de Brito invitó a Florencia Peña, quien formaría parte de este documento, que entregó la periodista y también llamó a la conductora de Telefe.

"Yo soy honesta y se meten con cosas que no solo me dañan a mí... Yo tengo tres pibes y creo que hay un límite loco", también reveló que "de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota, yo estoy en todos los portales con título como que estoy metida en una red de trata, es un delirio que me excede", comentó Flor.

En el medio de esta entrevista, la producción del programa se contactó con Lizy Tagliani quien no pudo aguantar el llanto: "En mi vida estuve con una persona menor de edad, jamás en mi vida. De todo lo que se me acusa, nada es verdad", comenzó diciendo Lizy en el programa de América.

El llanto de Florencia Peña mientras escuchaba a Lizy Tagliani. Foto: captura de pantalla/ América.

Luego, agregó: "Sabés por qué hablo, porque está Florencia ahí y me da bronca que Florencia tenga que estar expuesta en esta situación", expresó en clara defensa a quien es su amiga. Luego, volvió a remarcar que "nunca estuve con un menor de edad y jamás en mi vida he robado absolutamente nada".

El llanto de Lizy Tagliani por la dura situación que está enfrentando:

"He dicho barbaridades en el under, pero no es la realidad. A través del humor podés decís lo que pasás todos los días. Ahí se puede denunciar todo lo que pasa. Yo sé de lo que se me acusa y lo que hice, pero nada tiene que ver conmigo. Esto tiene que sentar un precedente. No puede ser que un día alguien se levantó y fue a acusar a una persona", confesó Lizy. También dejó en claro que "Nunca tomé drogas en mi vida. Jamás".