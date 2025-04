Un exnovio de Lizy Tagliani destapó el lado autoritario de la conductora y destruyó a TN

Este jueves en el programa Es un montón de MDZ Radio 105.5, el exnovio de Lizy Tagliani, Sebastián Fariña, mantuvo una comunicación con Laureano Manson, luego de que el conductor le ofreciera disculpas al aire por un error cometido en una nota de esta sección, el hombre de manera muy cordial contó detalles de su relación con la comediante y reveló el por qué de su separación. Además negó rotundamente estar de acuerdo con lo denunciado por Viviana Canosa y no dudó en criticar fuertemente a TN.

"Antes que nada una disculpa pública y esto también viene bien para reflexionar en el furor y en cómo trabajamos los medios, que trabajamos a mil. Sebastián estuvo hace unos días en LAM (América TV), Ángel de Brito le preguntaba si coincidía con Canosa con el tema de la doble cara, allí decías que sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo otro. Luego, tanto nosotros fallidamente, uno de los redactores de Show en www.mdzol.com que luego lo hemos rectificado, habíamos hablado de que concordabas con los dichos de Canosa sobre la denuncia, cosa que no es así", expresó Laureano Manson en la entrevista con el ex de Lizy, poniendo en contexto lo sucedido con este medio.

Fariña amablemente contó cómo se conoció con Lizy Tagliani, recordando sus primeros acercamientos hasta llegar a su relación en 2017, también explicó que su historia con la comediante duró hasta el verano de 2019. El conductor del programa radial le consultó sobre los cambios que surgieron en la relación que pudieron generar un desencanto. "Los primeros meses y casi por decir el primer año fue hermoso, fue una relación divina, no tengo nada para decir, después de ese año fue cambiando un poco la relación. Empezó a cambiar un poco el carácter y a ponerse como más autoritaria para conmigo, a exigirme cosas, a pedirme cosas o llevame, traeme", detalló el ex de la comediante.

Sebastián Fariña en LAM.

Foto: Captura pantalla Canal América

"Yo hice el comentario, un poco en broma, un poco en serio que la que la padeció en ese momento era su asistente Flopy. Hubo un trato fuerte, se enojaba, como le gritaba, hemos tenido varias charlas y varias discusiones en las cuales yo le decía: "che gorda es tu asistente, es tu amiga, te maquilla, te peina...me parece que no da que la trates así"", reveló Fariña sobre las malas actitudes que Tagliani tuvo con su asistente años atrás.

Luego de repasar brevemente la carrera de conductora de Telefe, pasando por el teatro y sus primeros pasos en la TV, Laureano deslizó: "Sí decías que coincidís con Canosa en esta cuestión de la doble cara", poniendo en contraste a la Lizy divertida que se ríe de sí misma y el lado gruñón y autoritario de la artista. "Si si totalmente, yo creo que no está mal aclarar esto y decir por que es la realidad y la verdad, no es una mala mina, si tiene dos caracteres, cuando se enoja es una persona y cuando no se enoja está todo bien y es otra Lizy", expresó Sebastián.

Viviana canosa hizo graves acusaciones contra Lizy Tagliani.

Foto: Captura pantalla El Trece / Telefe

"¿Qué fue lo que los llevó al final de la relación?", le preguntó sin filtro Laureano Manson. "Yo tuve un familiar que estaba muy enfermo en ese momento y necesitaba acompañamiento de parte de ella y la verdad que no lo tuve, estuve muy solo, fue a finales del 2018, yo le reclamaba mucho y hablábamos poco", expuso Sebastián haciendo referencia a que Lizy estaba focalizada en su carrera. Fariña recordó lo bien que la pasaron entre risas y anécdotas, pero también rememoró lo tormentoso de aquella relación amorosa.

El conductor volvió sobre el tema que tiene a la humorista en el centro de la polémica disparando: "¿Que opinás del momento que está atravesando Lizy?". "La está padeciendo, esta muy mal obviamente, a ciencia cierta no se sabe nada...no es un buen momento, justo le agarró en la etapa de adopción, se le juntaron muchas cosas", se sinceró Sebastián.

"¿Que pasó en TN, al final rectificaron la nota, te llamaron?", indagó Laureano sobre el error que cometió la señal de noticias al afirmar que Fariña estaba de acuerdo con los hechos que Canosa denunció en medios y en la Justicia. "Que bueno que me lo preguntaste, en principio quería agradecerles a ustedes por la comunicación y por ser tan transparentes, por que la verdad un error lo tiene cualquiera y está bueno que se haya podido rectificar, quería aclarar yo de mi boca, yo no estoy a favor de los dichos de Canosa y la sigo manteniendo, esto se va a dirimir en la Justicia. Yo me limité a hablar de mi relación los dos años que estuve con Lizy. Yo nunca vi nada de eso de lo que se la está acusando, de drogas, de pedofilia de todo esto que es terrible que es horrible, nunca vi nada de eso", reveló de manera contundente despejando cualquier duda al respecto.

Para concluir, Fariña criticó duramente a la producción de TN por la falta de respuesta que tuvo con él. "Yo ayer tenía pactada a las 18:30 con la productora que la vamos a nombrar, ya que no me contestó los mensajes la vamos a nombrar, una Flor Orellana, habíamos pactado una entrevista , no se comunicaron, eso lo habíamos pactado el día anterior y me encuentro con que un amigo me manda una captura de pantalla del portal de TN online que dice que yo avalo los dichos de Canosa, eso es totalmente falso, no es cierto y no es real. TN no se rectificó hasta el día de hoy, la productora me clavó el visto en el mensjae y no me contestó"