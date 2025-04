Nicole Neumann no se quedó afuera y habló sobre el escándalo que envuelve a Lizy Tagliani

El escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani provocó que varias personalidades hablaran al respecto, posicionándose de un lado u otro del debate. Esta vez, Nicole Neumann fue quien tomó la palabra y dio a conocer su punto de vista teniendo en cuenta que es amiga de la humorista hace más de diez años.

La palabra de Nicole Neumann sobre Lizy Tagliani

Canosa acusó a Lizy de robo y abuso de menores, por lo que todo el mundo del espectáculo explotó. En medio de todo el drama, la modelo quiso dar su opinión sobre el tema y lo hizo en una nota con LAM. "Acompañándola", aseguró sobre su posición durante el duro proceso que está viviendo su gran amiga de hace 16 años.

Nicole Neumann junto a Lizy Tagliani. Foto: @lizytagliani

El notero de Ángel de Brito le consultó si habló con Tagliani y si se enteró cómo ella estaba tras las acusaciones realizadas por Viviana Canosa, a lo que Nicole Neumann respondió: "Sí, le mandé mensajito. Está triste, como se la vio. Son momentos".

Además, el periodista le preguntó si ella se encontraba en dudas sobre las acusaciones o si ponía las manos en el fuego por su amiga y Nicole Neumann fue más que clara para responder: "Yo no escuché todo. Pero le pregunté qué pasó. No me interesa entrar en ninguna guerra que no es mía, pero si me preguntás por Lizy, la conozco hace 16 años, desde que nació Indi".

Por si quedaban dudas sobre su conocimiento sobre la forma de ser de Lizy Tagliani, la icónica modelo terminó la entrevista diciendo: "Tengo todas cosas lindas para decir de ella. Es súper laburadora. Tuvo una vida dificilísima y se laburó todo. Me encanta ver el presente exitoso que tiene hoy. Se merece todo".