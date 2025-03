La impactante confesión de Nicole Neumann tras dejar el vegetarianismo: "Decidí..."

Si algo distingue a Nicole Neumann es su estilo de vida. La modelo exhibe en las redes sociales su amor por la naturaleza. En los últimos días, algunos de sus seguidores celebraron una drástica decisión que comunicó. A través de un video publicado, la conductora explicó por qué tomó la decisión de abandonar el vegetarianismo después de más de una década siguiendo ese estilo de vida.



Nicole siempre fue una firme defensora de los derechos de los animales. Cada vez que tiene la oportunidad, Neumann repudia el maltrato animal y promueve la adopción responsable de mascotas. Su compromiso la llevó a adoptar una dieta basada en vegetales, evitando el consumo de carne y otros productos de origen animal. Sin embargo, recientemente sintió que esa postura no era suficiente para alinear sus valores con su alimentación.

Nicole Neumann anunció que dejó el vegetarianismo. Fuente: Instagram @nikitaneumannoficial.



Nicole Neumann dejó el vegetarianismo: el motivo

Nicole Neumann decidió dar un paso más allá. La modelo y conductora abandonó el vegetarianismo y se abocó al veganismo. “Me estaba olvidando de muchas víctimas de la industria”, expresó en el video, acompañando sus palabras con imágenes de animales en cautiverio. Luego, reveló su decisión: "Decidí dejar de contribuir con este ciclo de tortura y muerte, y me volví vegana". De esta manera, anunció su compromiso con un estilo de vida que excluye por completo cualquier producto de origen animal, con el objetivo de evitar su sufrimiento.

La principal diferencia entre vegetarianismo y veganismo es el nivel de restricción en el consumo de productos de origen animal. Los que adhieren a la primera corriente consumen huevos o lácteos. Para los segundos, no hay margen para la ingesta de alimentos de origen animal. El refugio de Nicole Neumann es otra de las muestras de afecto y dedicación de la modelo hacia el mundo animal.



El testimonio de Nicole generó un gran impacto en sus seguidores, quienes se manifestaron en los comentarios de sus publicaciones. Mientras algunos la felicitaron por su decisión, otros cuestionaron su postura y argumentaron que el veganismo no es una solución viable para todos. "Es admirable, pero no todos podemos hacer ese cambio", comentó un usuario.



Neumann también compartió algunos detalles sobre su proceso de transición. Explicó que el cambio no fue inmediato, sino que requirió información y adaptación progresiva. "Al principio, cuesta mucho, porque estamos acostumbrados a una forma de alimentarnos. Pero una vez que tomás conciencia, no hay vuelta atrás", aseguró.



Su compromiso con el bienestar animal no se limita a su dieta. La modelo participa activamente en iniciativas de rescate y concientización, promoviendo la adopción responsable y la lucha contra el abandono de mascotas. Además, ha denunciado en varias oportunidades el uso de pieles en la industria de la moda y el maltrato en criaderos. La dieta de Nicole Neumann no hace más que ratificar una postura de décadas.



Este cambio en su alimentación refuerza la postura que la modelo sostuvo a lo largo de su carrera. En distintas dejó en claro que su elección no es una moda, sino una forma de vida basada en el respeto hacia los animales. "Cada pequeña acción cuenta, y si con mi elección puedo inspirar a otros, ya es un gran logro", concluyó.