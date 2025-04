La maldición de La Peña de Morfi: El fuerte video de Diego Leuco que podría complicarlo

Es de público conocimiento los escándalos que acontecen a La Peña de Morfi (TELEFE). Pero los mismos devienen de mucho tiempo atrás. El amado programa que fundó el recordado Gerardo Rozín sufre de constantes golpes por sus conductores, desde Jey Mammon, Jésica Cirio, Lizy Tagliani, y ahora, Diego Leuco.

Recientemente, Lizy Tagliani fue acusada gravemente por Viviana Canosa, dando la rubia, declaraciones relacionadas con robos, menores y estafas: "Ella tenía una peluquería, y estafó a Agustín y Maia, que eran dos empleados de ella y cuando empieza a ser famosa gracias a mucha gente que la ayudó, les propone ser socios de ella. Los que no les contó es que tenía un juicio laboral, así que los terminó empomando a los dos pibes, les hizo pagar la deuda que tenía, cerró la peluquería y empezó la pandemia". Esta es una de las tantas acusaciones de la periodista de Viviana en Vivo, reveladas a inicios de semana.

Pero, la maldición de La Peña de Morfi no se detiene, y alcanzó al último peón que faltaba: Diego Leuco. Y es que con el transcurrir de las horas, se viralizó un polémico video en donde se lo ve al periodista tironeado con fuerza a su pareja de ese momento, Daniela Haissiner. La reacción habría surgido por los insultos de otra persona hacia el padre del conductor. Esto ocurrió en los premios Martín Fierro en el año 2017.

Posterior al suceso, el periodista de TELEFE aclaró sus acciones y expresó que lo acontecido había ocurrido por los respectivos insultos recibidos hacia su padre, Alfredo Leuco. Pero, ¿Qué ocurrirá con el conductor de La Peña de Morfi?, ¿Se verá afectada su carrera luego de todos los acontecimientos que rodean al canal?

Lizy Tagliani y su continuidad en La Peña de Morfi

En las últimas horas, el rumor que tomó fuerza respecto a la continuidad de Lizy Tagliani y que, en su lugar pondrían a Georgina Barbarossa tal y como ocurrió cuando explotó el escándalo de Jésica Cirio, es falso. Esto, según Marina Calabró en El Observador, es solo un rumor, ya que desde el canal se lo negaron.

También, dejó en claro que "me dicen que Lizy no piensa renunciar y que Telefe la va a bancar mientras no aparezca un denunciante, en ese punto le sueltan la mano", expresó la conductora respecto a la decisión que tomaron desde el canal de las tres pelotitas.