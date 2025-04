Lizy Tagliani volvió a descargarse en medio del escándalo con Viviana Canosa

El escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani no para de crecer. La periodista la acusó a la humorista de haberle robado de la cartera y fue más allá al vincularla con la pedofilia y con la trata de personas. En el programa La Peña de Morfi, Tagliani se defendió, pero ahora realizó otro descargo en su programa de radio.

“Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad, jamás. Jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad, tengo la frente bien alta, estoy más segura que nunca, van a tener que demostrar, todos los delitos de los que se me acusan uno por uno y voy a llegar hasta donde tenga que llegar”, dijo Lizy Tagliani.

Además, la humorista con un tono muy serio añadió: “Solo le digo, tanto a la gente que confía en mí y que sabe o que por lo menos presiente que soy una mina honesta, a mis amigos, a mi marido, a mi familia a mis clientas, en las que he estado metida en su casa durante más de 30 años, que confíen en mí que les doy mi palabra de honor que esto se va a aclarar”, explicó Lizy Tagliani.

Fuerte denuncia contra Lizy Tagliani. Fuente: Instagram.

Uno de los que salió a defenderla en medio de la polémica fue su pareja, Sebastián Nebot, que salió por las redes sociales. “Mi amor, quiero que sepas que te banco con el corazón y con el alma. Sé la persona increíble que sos y nada ni nadie va a cambiar eso, mucho menos las calumnias de quienes solo buscan hacer daño...”, dijo el esposo de Lizy Tagliani.

“Estoy orgulloso de vos, de tu fortaleza y de tu verdad. No estás sola, te acompaño en cada paso y siempre voy a estar a tu lado, hoy más que nunca. Te amo, Lizy”, dijo su pareja tras las duras acusaciones que realizó Viviana Canosa en los últimos días.