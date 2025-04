La gravísima denuncia de Viviana Canosa: "Dónde yo vivo, la gente me cuida"

La semana arrancó pesada y difícil, y Viviana Canosa, lo sabe. En menos cuatro días, la conductora de Viviana en vivo (El Trece) expuso a un sin número de famosos, el nombre que más resaltó fue el de Lizy Tagliani, la conductora de La Peña de Morfi (TELEFE). "Lizy, estás más sucia que una papa", "se caen las caretas", ¿Por qué creés que Fernando Burlando te dijo que NO?", parece que cuando escuchó hablar de menores dijo "en esta, no me meto", expresó entre tantas otras premisas, la periodista.

Lo que ocurría el miércoles se adelantó un día: "Tengo pruebas, y voy a ir a Comodoro Py el miércoles". Viviana Canosa afirma tener lo necesario para "desenmascarar" a cada uno de los personajes que en redundan en esta oscura historia: Gonzalo Costa, Marcelo Corazza, Pablo Vilouta, Lizy Tagliani, y otros, que gritan fuerte en la agenda de la periodista rubia.

Viviana Canosa, saliendo de Comodoro Py. Créditos: Foto Archivo MDZ.

Pero, recientemente, la conductora realizó una grave denuncia: "Cuándo sabes que la noche anterior llamaron para presionar a alguien para que me jodan o me ensucien a mi, porque claramente tienen temor de lo que yo estoy contando sea cierto...", inició Viviana su acusación, luego continuó: "Ya no podía dormir, seguí averiguando (...). Fui hoy (a Comodoro Py), todo lo que dije tiene un significado creíble y consistente para la Justicia, porque insisto, esta es una bandera que yo quiero levantar, estoy defendiendo a terceros.

Terminadas sus oraciones, la periodista expresó haber mandando las fotos del auto que estaría sacándole fotos a sus movimientos y el lugar donde reside, a su abogado, Juan Manuel Dragani: "Dónde yo vivo, toda la gente de mi edificio me cuidan, y hoy me pasaron fotos del auto..."

Luego, Dragani, quien se encontraba en la mesa de Viviana en vivo, dijo con un tono amenazante: "Si tienen intenciones de hacer algo o amedrentar a la denunciante, que sean más disimulados (...), les aviso por las dudas, que además de la denuncia de Viviana Canosa, está la denuncia del fiscal Stornelli en paralelo".

Para rematar, la conductora habló: "No soy como Lizy, que tuvo tres declaraciones diferentes en 90 horas. Primero declaró fingiendo demencia, en la segunda declaración se hizo la pobrecita y hoy apeló al stand up más melodramático, el mío es el mismo y la verdad es una sola".