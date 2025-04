Disney+: la película de drama que te hará emocionar hasta las lágrimas y le ha encantando a todo el mundo

Disney+ acaba de añadir una película que te hará emocionar hasta las lágrimas. Estamos hablando de Un dolor real (A Real Pain, título original), un film estadounidense que mezcla el drama con la comedia y que llegó a todas las salas de cine en noviembre del año pasado.

La propuesta cinematográfica tiene una duración de una hora y media y, actualmente, es el largometraje más elegido en la plataforma de streaming.

"Un dolor real" se puede ver en Disney+. Créditos: X @sofonzo.

"Unos primos muy disímiles, David y Benji, se reúnen para un recorrido por Polonia en honor a su amada abuela. La aventura da un giro cuando las viejas tensiones de los primos vuelven a surgir con el telón de fondo de su historia familiar", cuenta la sinopsis de la película.

Dirigida y guionada por Jesse Eisenberg, en este film participan: Jesse Eisenberg; Kieran Culkin; Will Sharpe; Jennifer Grey; Kurt Egyiawan; Liza Sadovy; Ellora Torchia; y Daniel Oreskes.

Mirá el tráiler de Un dolor real

Aquellos que ya tuvieron la oportunidad de ver esta película han dado a conocer su opinión sobre la misma a través de las redes sociales y varios internautas coinciden en que les ha gustado.

"Me quedé sin lágrimas después de ver a real pain. Tan sencilla y compleja. Dónde y cómo cabe tanto dolor en cada uno?"; "Acabo de ver “A Real Pain (2024)” y tengo un montón de pensamientos al respecto de la película, pero lo que me queda claro es que me encantó."; "Qué linda “A real pain” / “Un dolor real”. Me encantó. Disney+ (peli)", son algunos de los comentarios que se pueden leer en X (anteriormente conocido como Twitter) sobre el film.