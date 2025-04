Marcela Tauro, durísima contra Lizy Tagliani: "Que buena...

Luego de que renacieran las viejas discordias, Lizy Tagliani se encuentra nuevamente el foco mediático, después de que Viviana Canosa revolviera el pasado y acusara a la conductora de La Peña de Morfi (TELEFE) de haberle robado en aquel entonces. Pero, no es lo único en discusión, y es que hace unas horas, se conocieron los chats entre la ex pareja de Marcela Tauro y Tagliani, mensajes en los cuales la humorista lo intentaba seducir.

Recientemente, volvió Infama (América TV), el ciclo conducido por Tauro y, por supuesto, se expresó ante las disculpas de Tagliani en el programa de los domingos: “Gracias a Dios, tengo 54 años y todavía conservo a mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, mis compañeros de los trabajos, mis clientas de más de 25 años de peluquera. Toda gente que me brindó oportunidades y que me brindó su afecto, su cariño, su confianza y que de la mayoría aún sigo siendo amiga. Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerza en los días que estoy viviendo", inició Lizy, sollozando.

Lizy Tagliani, emocionada en La Peña de Morfi. Créditos: Captura de Pantalla / Infama

Entre tantas palabras, terminó: “Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor, que yo misma voy a decir ‘sí, eso es así, eso pasó (...) yo no miento, y no voy a mentir nunca”

Marcela Tauro, dura contra Lizy Tagliani

Luego de terminar el video, Marcela Tauro aplaudió irónica y dijo: "Qué buena actriz", y continuó: "Mira, ella dice mi familia y mi esposo, esto ocurrió en el 2023 (refiriéndose a los mensajes), hacía tres meses que se había casado. Los famosos nos venden cosas que no son".

Durante las palabras de Tauro, Karina Iavícoli afirmó que Lizy 'estaba leyendo': "Me di cuenta que estaba leyendo, estaba tan nerviosa que lo tuvo que leer, tenía un look muy distinto, muy prolijo, como armando un marco para que sea creíble lo que está diciendo y en realidad, ¿De qué esta hablando?", recalcando el mensaje como unipersonal.

Luego, la mesa de Infama, cuestionó sobre la información brindada por Canosa, expresando la falta de pruebas de la acusación hacia Tagliani, y el hecho de que, el testimonio es grave, ya que implica pruebas que pueden involucrar a la conductora de Viviana en vivo.