Lizy Tagliani confesó haber cometido un delito: "Eso es ilegal..."

La conductora de La Peña de Morfi, Lizy Tagliani, ha sido acusada recientemente por Viviana Canosa respecto a presuntos robos, situaciones con menores, alcohol, entre otras acusaciones. Hace unos días, la mediática periodista reavivó una vieja discusión y volvió a arremeter contra Tagliani, sosteniendo que ella le había robado plata y otras posesiones valiosas.

"Entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani estaba robando plata de mi cartera, tironeando. Le pedí que se vaya de mi casa y me dije ‘nunca voy a entender porque me estás robando’. Hasta me desaparecía comida del freezer”, expresó Canosa, furiosa, y agregó un episodio más: "Me suena el teléfono, es Lizy que me dice llorando 'te lo pido por favor se acaba de morir mi mamá y tengo un problemón, no tengo el acta de defunción y puedo ir presa porque la pude haber matado yo'", comentó la conductora como cierre.

Esto habría ocurrido hace más de diez años, cuando la humorista trabajada de peluquera para Viviana, y en ese entonces, sostenían una relación muy cercana, algo que culminó y no de la mejor manera. En el año 2014, Tagliani habló en Infama (América TV) del escándalo de la famosa "cucharita" de plata, mientras Canosa se encontraba en llamada telefónica, y dejó en claro que ella no había hurtado nada.

Lizy confesó que cometió un delito

Pasado el tiempo, luego de que el fuego del escándalo se calmara, Lizy confesó en el programa Intrusos (América TV), que ella había accionado de manera ilegal, puntualmente cuando falleció su mamá.

"Llamo a la emergencia (la atiende una mujer que pregunta en donde había fallecido la mujer), mi mamá está en la cochería y murió en mi casa", a lo que la enfermera responde: "Pero eso no se puede, eso es ilegal, usted tiene que llamar a la policía, tiene que hacerle una autopsia, porque eso es un delito la movieron de su casa", contaba la mujer, entre otros detalles.

Luego, Tagliani contó que había llamado a una 'amiga', y le dijo "El médico de mi clínica que está autorizado para esas cosas, va a ir y va a chequear todo", relato que coincide con lo que Canosa confesó hace unos días.