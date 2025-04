Viviana Canosa involucró a Lizy Tagliani en situaciones con menores y estalló la polémica

En un reciente y polémico testimonio, Viviana Canosa hizo serias acusaciones contra Lizy Tagliani, involucrándola en complejas situaciones relacionadas con menores de edad. Además, la periodista no se detuvo ahí, ya que también la acusó de haberle robado en su propia casa, lo que ha desatado una ola de controversia en los medios y entre sus seguidores. Estas declaraciones han reavivado un conflicto que parecía olvidado, generando un intenso debate sobre la veracidad de las afirmaciones y las implicaciones que podrían tener en la reputación de ambas figuras del entretenimiento.

Este viernes en su programa Viviana en vivo (El Trece), la conductora se despachó con fuertes acusaciones en contra de Lizy Tagliani. Luego de contar una delicada situación que vivió la comediante cuando falleció su madre, y que Canosa por medio de sus contactos le ayudó a resolver, ya que la conductora de Telefe temía ir a la cárcel por no contar con el acta de defunción al momento de velar a su mamá.

“Y esa persona a la que le hice ese favor entre tantos otros, como regalarle muebles y darle mi auto, no es ese ser alegre que ven en la televisión”, exclamó Canosa visiblemente enojada.

Viviana Canosa fulminó a Lizy Tagliani con graves acusaciones

La peor de las acusaciones de Viviana involucró a Lizy en un delicado asunto. “Y no voy a contar ni del alcohol, ni de otras cositas, ni de menores, ni de nada, que cuando me enteré dije se terminó todo acá. Y como soy buena esa parte no la voy a contar. Pero no me jodan eh, no me jodan por que se han metido con cosas muy delicadas”, sentenció la periodista de manera lapidaria.

La conductora de Viviana en vivo habló con Ángel de Brito y ratificó sus acusaciones contra la humorista

Luego, este viernes por la noche, ratificó su testimonio durante una llamada telefónica con Ángel de Brito. “La verdad no tenía ninguna intención de contar ni decir nada. Pero hay cosas que a veces te tocan, te pegan", expresó Canosa.

“¿Dicen tantas cosas y uno no puede defenderse? Es la verdad lo que dije y no tengo problema en ir a declarar. Si me quiere querellar, voy. Ya hablé con mi abogado. Tengo la verdad”, explicó Viviana.