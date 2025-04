Al borde del llanto: el descargo de Lizy Tagliani en "La Peña de Morfi" tras la fuerte acusación de Viviana Canosa

En los últimos días, Viviana Canosa lanzó una dura acusación contra Lizy Tagliani. La conductora de El Trece, expresó en su programa que le había robado dinero y también subrayó que la encontró en el baño tratando de abrir la cartera mientras se encontraban en su casa.

"Yo tenía un vestidor muy hermoso con cosas divinas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me desaparecía. Un montón de cosas que me iban desapareciendo”, comenzó a contando Viviana Canosa respecto a esa situación que sucedió años atrás.

Luego, agregó: "Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (...) Era un sobre con dólares".

Lizy Tagliani se defendió en Telefe. Foto: captura de pantalla/ Telefe.

Lizy Tagliani ante estas acusaciones decidió asistir a "La Peña de Morfi" y dar su versión que es contraria a la de Viviana Canosa: "Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar", expresó en el inicio una Lizy totalmente emocionada. Además, agregó que se encuentra acompañada por amigos y gente cercana.

El descargo de Lizy Tagliani tras la grave acusación de Viviana Canosa:

"Yo sé quién soy, mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Le pido disculpas a mis compañeros y a la gente que le tengo que hacer pasar este momento". Además, señaló que "me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que soy una buena mina, una buena persona".

Lizy, también señaló que "yo soy un payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje, soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. Nadie puede ser un personaje durante 54 años y conservando la misma gente, los mismos amigos, si algo fuera verdad le doy mi palabra de honor que yo misma voy a decir 'eso es así'".