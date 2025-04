La respuesta de Lizy Tagliani a las filosas acusaciones de Viviana Canosa por traición

En el marco de la promoción de su nuevo programa en el que deslumbrará con su trabajo en la conducción de Infama (América TV), Marcela Tauro hizo una aparición en Sálvese quien pueda (América TV), el programa de Yanina Latorre, allí rememoró el momento en que reveló que Lizy Tagliani había mostrado interés por Martín Bisio, quien fue su pareja en el pasado.

A raíz de lo que dijo Tauro en el programa de Yanina, salió al cruce Viviana Canosa, que no dudó en defenestrar a Lizy Tagliani por situaciones del pasado. "Viví cosas tremendas, te las puede contar Lucas Bertero que éramos muy amigos en esa época. Me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba", sentenció la conductora de El Trece.

Después de estas polémicas declaraciones de Viviana Canosa, sus palabras llegaron a oídos de Lizy, quien no dudó en contestarle a su colega y examiga, esto lo hizo a través de un escueto video y un posteo en su cuenta de Instagram.

Lizy Tagliani le respondió sumamente enojada a Viviana Canosa

En su contundente descargo Lizy expresó: "Me llegan un montón de capturas y mensajes de lo que están diciendo de mí. Quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición".

Sobre el final de su mensaje, Tagliani hizo una referencia sobre que la polémica situación, sin mencionar a Canosa, podría terminar en manos de abogados. "A partir de ahora, de ver cuáles son los pasos a seguir. Quien quiera creerme que me crea", enfatizó.