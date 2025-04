La firme confesión de Yuyito González sobre su estado civil: ¿al altar con Javier Milei?

La conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) no para de dar noticias que sacuden al país. A poco de iniciar su ciclo televisivo y a un año de iniciar su relación sentimental y amorosa con el presidente Javier Milei, Yuyito González recibió al pastor Giménez en su programa de Ciudad Magazine e hizo una contundente afirmación.

“Me van a ver casada”, dijo. La gran afirmación se dio luego de que pusieran al aire un video retro del pastor Giménez dándole la bendición a González y asegurando que "la veremos casada".

Luego del video, Yuyito continuó: “En la vida hay que ir por todo, no hay que quedarse en tibiezas, no hay que quedarse a medias, en especulaciones, en puede ser, no puede ser. Yo no recordaba este video, pero digo sí, me van a ver casada. No sé ni cuándo. No tengo la visión, pero me van a ver casada”.

“En la vida hay que ir por todo. Muchas veces cuando me preguntaban por el amor, yo decía que la pareja, en esta etapa de mi vida, tiene que ser el broche de oro, después de los fracasos, entonces uno que ve la vida de sus padres, fracasaron o no fracasaron y después uno arrastra esos fracasos. Entonces, hay que ir por todo. Dios tiene todo para darnos”, concluyó Yuyito González, actualmente de novia con Javier Milei.

El descargo de Yuyito González en su vuelta a la televisión

Yuyito González regresó a la televisión con su programa Empezar el día (Ciudad Magazine) y allí se refirió a su vínculo con Javier Milei. Tras los rumores de separación, la exvedette dio a conocer su verdad sobre la relación amorosa que tiene con el presidente de la Nación.

"Cuántas cosas que han dicho sobre mí en el verano, chicos...", inició la conductora. "No voy a dar nombres de nadie, pero me han dado... sobre todo, siempre poniendo en duda las cosas del amor. ¿Por qué?", continuó. Luego, se acercó a una repisa ubicada en un rincón del estudio de TV y aludió a dos muñecos que representaban a ella y a Milei: "¿Les dice algo que esté esta parejita acá? Ahora de nuevo, este año. Hoy le voy a dedicar el programa a mis hijos, a mi yerno, a mi nieta y, por supuesto, a él: se lo voy a dedicar a él. Así que registren", finalizó contundente Yuyito.