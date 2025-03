Shakira tuvo una curiosa exigencia gastronómica en su paso por Buenos Aires

La llegada de Shakira a Buenos Aires generó furor entre los fans argentinos de la cantante colombiana. Personas de todas partes del país viajaron a CABA para asistir a las funciones que la autora nacida en Barranquilla dará este viernes 7 y sábado 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo.

Más allá de lo estrictamente musical, la llegada de Shakira alimentó rumores sobre las exigencias que habría puesto la colombiana durante su estadía en la Argentina. La autora de Hips Don't Lie solicitó una serie de pedidos especiales que dan cuenta de lo mucho que le gusta Buenos Aires.

Shakira realizó una exigencia gastronómica para su estadía en Buenos Aires. Fuente: Instagram @shakira.

El pedido gastronómico de Shakira en Buenos Aires

A Shakira le encanta la carne argentina. Así lo dejó en claro la cantante colombiana con una expresa demanda que formuló días antes de su llegada al país. De acuerdo al periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live), la cantautora solicitó que le envíen a la habitación del hotel carne de una renombrada parrilla porteña.

Los pedidos gastronómicos de la artista se repiten en cada país que visite. Durante su paso por Perú, Shakira fue internada en Lima de urgencia y llegó a decirse que era por el ceviche que la "cafetera" había solicitado a los productores locales. La propia cantante desmintió esta versión.

Shakira solicitó carne de una destacada parrilla porteña durante su estadía en Buenos Aires. Fuente: Instagram @shakira.

Las porciones de carne que solicitó Shakira serían de uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque el nombre del local no trascendió. El gusto de la colombiana por el asado argentino viene de larga data. Fue novia durante once años de Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa.

Shakira llegó a Buenos Aires para presentarse en el Campo Argentino de Polo como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La semana pasada, la colombiana canceló sus dos shows en Chile al considerar que no estaban dadas las garantías de seguridad debido a una falla que detectó su equipo en el armado del escenario, montado sobre el campo de juego del Estadio Nacional, en la capital del país trasandino.

La gira de Shakira por Latinoamérica ya había tenido shows en Barranquilla, ciudad natal de la cantante, donde llevaba 19 años sin presentarse en vivo, Río de Janeiro, San Pablo, Lima y Bogotá.

Los otros pedidos de Shakira para sus shows en Argentina

Más allá de la carne y el asado que solicitó la cantante colombiana, el staff de Shakira también enumeró otros requisitos. Siempre de acuerdo a la información de Etchegoyen, la música demandó mayor personal de seguridad que lo que suele solicitar un artista de ese calibre.



"A mí me decían que ella pidió más seguridad de lo normal. Eso me decían, no sé si será un tema de miedo de Shakira con nuestro país a raíz de lo que ha ocurrido en estos últimos días o es algo que pide en cualquier país que visite", comentó Etchegoyen. El periodista de Mitre Live agregó: "Si cualquier artista tiene cinco personas asignadas, ella pidió diez; el doble de lo pautado por la organización". Shakira tuvo varias exigencias en Buenos Aires. Foto: archivo.

Como suele ocurrir con los cantantes, Shakira cuida su voz hasta el momento de subir al escenario. Por eso solicitó decenas de botella de agua mineral a temperatura ambiente para no afectar sus cuerdas vocales. También solicitó un gran número de frutas.

A sus 48 años, Shakira despliega la gira más ambiciosa de su carrera con un show deslumbrante que combina música, tecnología y cercanía con sus fans. Acompañada por un staff de 150 personas, 10 bailarines y 2 fisioterapeutas, la artista presenta una puesta con 93 toneladas de equipos y una pantalla de 49 metros.

Los shows de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour incluyen nueve interludios con recreaciones en CGI de Shakira, desarrolladas por más de 40 especialistas durante cinco meses. Además, en cada presentación, 100 fans la escoltan en su camino al escenario, haciendo de cada show una experiencia inolvidable.