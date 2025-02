Shakira: se supo qué pasó con su segundo show en Perú tras ser internada de urgencia

Luego de conocerse la inesperada noticia de que Shakira había sido hospitalizada de urgencia por un fuerte dolor abdominal en Perú y que su cuadro de salud la obligó a cancelar una de las dos fechas que tenía previstas en Lima, la incertidumbre fue creciendo ya que el segundo concierto no había sido confirmado, lo que afligió muchísimo a su público Peruano que esperó 14 años para volver a tenerla en vivo en su país.

Este lunes la organización de los conciertos emitió el esperado comunicado que decía que en horas del mediodía confirmarían si se hacía o no el evento, Shakira lo anunció a través de historias de instagram, confirmando definitivamente su presentación para este mismo lunes por la noche. También alentó a los fans a compartir todos tipo de historias arrobando el perfil la artista colombiana para que ella recomparta los videos en su cuenta.

La confirmación del show de Shakira que estaba pendiente luego de ser hospitalizada. Foto: Instagram @shakira

La cantante aseguró que las puertas del estadio se abrirán a las 4 de la tarde de este lunes, los fanáticos aún sin saber si el evento se realizaría acamparon en la entrada del lugar a la espera de la tan ansiada respuesta positiva, ya que desde luego tanto la producción como su público de Perú asumieron que lo más importante era la salud de Shakira ante todo, pero en el medio de una gira mundial reprogramar las dos únicas fechas en un país significa un verdadero trastorno para los seguidores como para la organización.

La cantante colombiana invitando a sus fans a compartir todo tipo de historias para que luego ella las recomparta en sus redes. Foto: Instagram @shakira

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", de esta manera Shakira daba el triste anuncio de la cancelación de la primera fecha programada en el Estadio Nacional de Lima. "Los médicos que m atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", continuó el informe tras ser hospitalizada de urgencia.

Shakira agradece el apoyo de su público. Foto: Instagram @shakira

La esperada gira mundial de Shakira, luego del mega éxito con el productor argentino Bizarrap , fue llamada 'Las mujeres ya no lloran', y comenzó el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil con una espectacular puesta en escena, cargada de energía y una impecable técnica de sonido e iluminación que deslumbró a los fans brasileños. Luego de varias fechas por Latinoamérica, viajará a Canadá y Estados Unidos en mayo próximo para una serie de conciertos que se extenderán hasta junio.